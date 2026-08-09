Η τύχη ευνοεί 3 ζώδια έως τις 16 Αυγούστου

Η καλή τύχη επιτέλους φτάνει για τρία ζώδια από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου 2026. Οι ημέρες που έρχονται σας καλούν να αγκαλιάσετε τις θεϊκές εκπλήξεις και να εμπιστευτείτε το σύμπαν, γνωρίζοντας πως δημιουργείτε και προσελκύετε την πιο εκπληκτική εκδοχή της ζωής σας.

Την εβδομάδα που ακολουθεί, ανοίγει η Πύλη της Έκλειψης με τη Νέα Σελήνη και την Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12 Αυγούστου. Παρόλο που συνεχίζετε να κλείνετε έναν κύκλο από το παρελθόν, ταυτόχρονα ξεκινάτε ένα ολοκαίνουργιο ταξίδι.

Δεν θα είναι κάτι που είχατε σχεδιάσει ή που περιμένατε να συμβεί, όμως αυτή είναι η στιγμή να πείτε «ναι» στις νέες ευκαιρίες και να απολαύσετε τη διαδρομή της ζωής σας. Μπροστά σας ανοίγεται ένα κεφάλαιο γεμάτο εκπλήξεις, αλλαγές και απρόσμενες ευλογίες.

Τρία ζώδια προσελκύουν τύχη από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου 2026

Σκορπιός,

Τοξότης,

Λέων

Σκορπιός

Τιμήστε την ανάγκη σας για περιπέτεια, Σκορπιοί. Στις 10 Αυγούστου, ο Άρης περνά στον Καρκίνο, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Αυτή η αστρολογική επιρροή στρέφει την προσοχή σας σε νέες εμπειρίες, τολμηρά ξεκινήματα και συναρπαστικές αλλαγές.

Ταυτόχρονα, όμως, σας υπενθυμίζει πως οι σχέσεις σας έχουν τώρα πρωταγωνιστικό ρόλο. Δεν διανύετε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής σας μόνοι σας. Το μοιράζεστε με φίλους, οικογένεια και ίσως με έναν άνθρωπο που σας προσφέρει αγάπη και δίνει ακόμη περισσότερο νόημα στη διαδρομή σας.

Αυτή η ενέργεια φέρνει επίσης στο προσκήνιο θέματα που σχετίζονται με το σπίτι και την αίσθηση του ανήκειν. Είτε αναζητάτε πού βρίσκεται πραγματικά το «σπίτι» σας είτε προσπαθείτε να καταλάβετε τι σημαίνει για εσάς, αυτή η εβδομάδα σας καλεί να πάρετε μια σημαντική απόφαση.

Να θυμάστε πως, όσο κι αν αγαπάτε και στηρίζετε τους ανθρώπους γύρω σας, δεν πρέπει ποτέ να φοβάστε να χαράξετε τη δική σας πορεία. Όσοι είναι πραγματικά προορισμένοι να βρίσκονται στη ζωή σας, θα παραμείνουν δίπλα σας.

Αξιοποιήστε λοιπόν τη δύναμή σας, ακολουθήστε τα όνειρά σας και ετοιμαστείτε για μια μοναδική περιπέτεια που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τη ζωή.

Τοξότης

Κλείστε τα μάτια και κάντε το άλμα, Τοξότες. Αφήστε πίσω τα σχέδιά σας και την εικόνα που είχατε δημιουργήσει για το πώς θα εξελισσόταν αυτή η ιστορία. Απελευθερώστε τους φόβους που σας κρατούσαν στάσιμους και απλώς δείτε πού σας οδηγεί η ζωή.

Η Νέα Σελήνη και η Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα εμφανίζονται στις 12 Αυγούστου, ανοίγοντας ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο τύχης, εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης.

Ο Δίας στον Λέοντα ενισχύει αυτή την ενέργεια και σας βοηθά να καταλάβετε με ποιον τρόπο περιορίζατε τον εαυτό σας και δεν επιτρέπατε στον εαυτό σας να βαδίσει προς το πεπρωμένο του.

Το να αντιμετωπίσετε τους φόβους σας είναι το κλειδί για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την Πύλη της Έκλειψης. Καθώς ενεργοποιούνται δυνατά θέματα όπως τα νέα ξεκινήματα, τα ταξίδια, η μετακόμιση και το σπίτι, ίσως χρειαστεί να πάρετε μια σημαντική απόφαση.

Δεν μπορείτε να κάνετε να ταιριάξει κάτι που ποτέ δεν προοριζόταν για εσάς, ούτε μπορείτε να πείσετε τον εαυτό σας να απομακρυνθεί από το πεπρωμένο σας. Συμφιλιωθείτε με τη διαδρομή σας και αγκαλιάστε τα θαύματα που σας περιμένουν την εβδομάδα που έρχεται.

Όλα όσα συμβαίνουν τώρα βοηθούν να καθαρίσει ο δρόμος σας, να ανοίξουν νέες πόρτες και να φέρετε πιο κοντά τη ζωή που πραγματικά σας προορίζεται.

Λέων

Πάρτε τον χρόνο σας, Λέοντες. Παρόλο που ενθαρρύνεστε να αναλάβετε δράση, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε πως οι επιλογές που κάνετε οδηγούν πραγματικά στο μέλλον που θέλετε να δημιουργήσετε.

Ο Δίας και η Ηλιακή Έκλειψη βρίσκονται στον Λέοντα, ενεργοποιώντας τις βαθύτερες προσωπικές σας επιθυμίες. Παράλληλα, ο αστεροειδής Παλλάς γυρίζει σε ανάδρομη πορεία στον Κριό στις 14 Αυγούστου, ενώνοντας την ενέργειά του με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε αυτό το πύρινο ζώδιο.

Αυτό σημαίνει πως, όσο απογοητευμένοι κι αν νιώθετε από την έλλειψη άμεσης προόδου, είστε προορισμένοι να συνεχίσετε την προσπάθεια. Ωστόσο, μην περιμένετε όλα να συμβούν αμέσως.

Παρατηρήστε πού σας ζητά το σύμπαν να κάνετε μια παύση, αντί να προσπαθείτε να επιβάλετε τη θέλησή σας πάνω από όλα. Αξιοποιήστε αυτή την περίοδο για να στραφείτε προς τα μέσα, να αναλογιστείτε ποιοι πραγματικά είστε και να αλλάξετε την οπτική σας.

Κάντε ένα βήμα πίσω, επιβραδύνετε και ξεκαθαρίστε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε να δημιουργήσετε στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται να παλέψετε για ό,τι είναι πραγματικά γραφτό για εσάς. Κάθε καθυστέρηση, κάθε αλλαγή πορείας ή νέα κατεύθυνση συμβαίνει τελικά για το ύψιστο καλό σας.