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Πάρος: Κλειστό σήμερα το beach bar μετά την τραγωδία με τον 4χρονο που πνίγηκε στην πισίνα

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Κλειστό θα παραμείνει σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, το beach bar στην Πάρο, μετά την τραγωδία με τον θάνατο του 4χρονου αγοριού που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα της επιχείρησης το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε μετά το τραγικό περιστατικό, το beach bar εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του παιδιού και γνωστοποιεί την απόφαση να παραμείνει κλειστό σήμερα σε ένδειξη πένθους.

«Συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στοίχισε τη ζωή ενός μικρού παιδιού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση εκφράζει «βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τους συγγενείς» και προσθέτει ότι στις 9 Αυγούστου το beach bar θα παραμείνει κλειστό «ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού».

Πάρος

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