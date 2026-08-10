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Υπεγράφη από τον Ευάγγελο Τουρνά η απόφαση για επαύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών

Intime
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Σε επαύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών, προκειμένου να καλυφθούν οικονομικά εγκαίρως οι υπερωρίες που ενδέχεται να κάνουν εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου, προχώρησε η κυβέρνηση.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τη Δευτέρα ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς υπέγραψε τη σχετική απόφαση, βάσει της οποίας επαυξάνονται, ανά εποχικό πυροσβέστη, κατά 156 οι ώρες υπερωριακής εργασίας, κατά 60 οι ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά 204 οι ώρες νυχτερινής εργασίας.

Ξεπερνά τα τρία εκατ. ευρώ η πρόσθετη δαπάνη

Η συνολική πρόσθετη δαπάνη ανέρχεται σε 3.043.900 ευρώ. Ειδικότερα, 1.491.900 ευρώ αφορούν στη νυχτερινή εργασία και στην εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και 1.552.000 ευρώ στην υπερωριακή απασχόληση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα οι εποχικοί πυροσβέστες της Πελοποννήσου πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Τρίπολη, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών συναδέλφων τους, ενώ με σύνθημα ότι «οι φωτιές δεν είναι εποχικές», ζητούν, μεταξύ άλλων, ίση μεταχείριση, 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις, καθώς και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εποχικοί πυροσβέστες Ευάγγελος Τουρνάς

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