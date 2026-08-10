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Συγκλονισμένη η Σακίρα από τον σεισμό στην Κολομβία – “Η καρδιά μου στις οικογένειες που περνούν οδυνηρές στιγμές”

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THESTIVAL TEAM

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Η Σακίρα στέλνει δύναμη και αγάπη στην πατρίδα της, μετά τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε την Κολομβία.

Η Κολομβιανή σταρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στα θύματα και τις οικογένειές τους, αναφερόμενη στον Γολγοθά της αγαπημένης της πατρίδας μετά τον σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα το πρωί, τοπική ώρα, της Δευτέρας.

Η ανάρτηση της Σακίρα για τον σεισμό στην Κολομβία:

«Αγαπημένη Κολομβία, η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους ένιωσαν σήμερα αυτόν τον σεισμό και στις οικογένειες που περνάνε τόσο οδυνηρές στιγμές», έγραψε η Σακίρα στο X.

«Σε στιγμές όπως αυτή, εμείς οι Κολομβιανοί ξέρουμε πώς να ενωθούμε και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Όλη η δύναμη και η αγάπη μου πηγαίνουν στην πατρίδα μου».

«Ας αγκαλιαστούμε και ας παρακολουθούμε τις οδηγίες, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το συντομότερο δυνατόν», υπογράμμισε η ποπ τραγουδίστρια.

Κολομβία Σακίρα

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