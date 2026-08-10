Υεμένη: Επτά νεκροί και 30 τραυματίες από επίθεση των Χούθι στη Μόκα

Ο στρατός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανέφερε ότι επτά άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε επίθεση του σιιτικού ένοπλου κινήματος Ανσαραλά –γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, εναντίον της πόλης Μόκα, όπου βρίσκεται λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα, εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών στόχων.

«Τέσσερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν», ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέρριψε 11 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα που εξαπέλυσαν οι αντάρτες, κατά την ίδια πηγή.

Πλάνα που μετέδωσε το προσκείμενο στην Ανσαραλά τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα εικονίζουν την εκτόξευση πυραύλων και drones να υψώνονται στους αιθέρες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σιιτικού κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια, στόχοι ήταν συγκεντρώσεις σαουδαραβικών στρατευμάτων και αποθήκες όπλων και πυρομαχικών.

Ο στρατός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης κατήγγειλε ότι οι Χούθι στοχοποίησαν επίσης κατοικημένες συνοικίες στη Μόκα.