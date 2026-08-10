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Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαυρίου

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μεγάλη μάχη με τη φωτιά στον Κουβαρά Αττικής δίνουν το πρωί της Δευτέρας (10/08) οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Λίγο πριν τις εννέα εστάλη νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Άγιος Στυλιανός, καθώς η πυρκαγιά καίει πολύ κοντά στην περιοχή.

Το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στη περιοχή Αγίου Στυλιανού Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Καλύβια Θορικού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Ήδη κινητοποιήθηκαν και δυνάμεις της ΕΛΑΣ για να συνδράμουν στην απομάκρυνση, ενώ, λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, από την συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

Κουβαράς Φωτιά

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