Φωτιά στον Κουβαρά: Στο πεδίο βρέθηκε ο Ευάγγελος Τουρνάς – Καλύτερη η εικόνα του μετώπου

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετέβη στον Κουβαρά, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής, σήμερα 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00 είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων, εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στο οικισμό του Αγίου Στυλιανού.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του Αγίου Στυλιανού, ενώ από την πυροσβεστική σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνεται ότι η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από αυξημένη επικινδυνότητα, με την πρώτη πυρκαγιά να εκδηλώνεται πριν από τις 08:00 το πρωί, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή με οικισμούς και κατοικίες.