Άγριο έγκλημα στην Αριζόνα: 20χρονος Ινδός στραγγάλισε 19χρονη φοιτήτρια που ήθελε να τον χωρίσει

Άγριο έγκλημα με θύμα την 20χρονη φοιτήτρια Τζουλίσα Ρούμπι Σαλαζάρ και δράστη τον 19χρονο Ινδό και επίσης φοιτητή Βαρούν Μπατσιγκάρι, σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αριζόνα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 19χρονος από την Ινδία στραγγάλισε την 20χρονη καθώς εκείνη σχεδίαζε να χωρίσει μαζί του καθώς είχαν προηγηθεί περιστατικά άσκησης βίας σε βάρος της από τον μετέπειτα δολοφόνο της.

Ο Μπατσιγκάρι φέρεται να στραγγάλισε την 19χρονη μέσα στο διαμέρισμά της, κοντά στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στο Τούσον, την περασμένη Πέμπτη. Η κοπέλα βρέθηκε νεκρή από αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν από την οικογένειά της καθώς εκείνη δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον Μπατσιγκάρι, ως βασικό ύποπτο, αφού εκείνος φέρεται να έκλεψε το κινητό τηλέφωνο και τις πιστωτικές κάρτες της και να έστειλε μια σειρά από μηνύματα στη μητέρα της, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στην οικογένειά της.

Όπως διαπιστώθηκε, μάλιστα, μετά τη δολοφονία ο 20χρονος πήγε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τούσον, όπου επιβιβάστηκε σε πτήση για το Χιούστον και από εκεί στη Γερμανία με στόχο, όπως πιστεύεται, να φτάσει την Ινδία.

Αφού, λοιπόν, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ο 20χρονος συνελήφθη στο Βερολίνο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τούσον.

Η Σαλαζάρ σχεδίαζε να χωρίσει με τον Μπατσιγκάρι, αφού εκείνος φέρεται να της είχε επιτεθεί σεξουαλικά στο παρελθόν. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν δυνατές κραυγές να από το δωμάτιό της 19χρονης, οι οποίες διήρκεσαν αρκετά λεπτά στις 5 Αυγούστου, λίγες ημέρες η κοπέλα να βρεθεί νεκρή. Τότε οι συμφοιτητές της 19χρονης της έστειλαν μήνυμα ρωτώντας την αν ήταν καλά, με εκείνη να απαντά ότι ήταν καλά και πως επρόκειτο απλώς για έναν καβγά.

Σε βάρος του Μπατσιγκάρι εκκρεμούσε εις βάρος του ποινική υπόθεση για επίθεση ενώ σε άλλη περίπτωση μια γυναίκα υποστήριξε ότι της είχε επιτεθεί σεξουαλικά κατά τη διάρκεια του Halloween.