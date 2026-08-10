Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους – Τα δικαιολογητικά και τα ποσά

Από σήμερα, Δευτέρα (10/8) ξεκινά η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττικοβοιωτία, αλλά και σε Αιγιαλεία και Ρέθυμνο.

Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η καταβολή των ενισχύσεων που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους, όπως του επιδόματος ενοικίου, αλλά και επισκευής και ανακατασκευής των κτηρίων, που καταστράφηκαν από την πύρινη λαίλαπα.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ δήλωσε ότι «κανένας δικαιούχος δεν θα μείνει χωρίς κρατική στήριξη», επισημαίνοντας ότι όλοι οι πληγέντες δικαιούνται και ενίσχυση για την οικοσκευή τους.

Παράλληλα, όπως είπε, «όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία».

Όπως σημείωσε ο ίδιος, η κρατική ενίσχυση καλύπτει πλέον το 100% του κόστους επισκευής και ανακατασκευής των κατεστραμμένων κτηρίων.

Επτά στα 10 κτήρια προσωρινά ακατάλληλα ή επικίνδυνα για χρήση

Στο μεταξύ, σχεδόν επτά στα δέκα κτήρια που ελέγχθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές, κρίθηκαν προσωρινά μη κατοικήσιμα ή επικίνδυνα για χρήση, αποτυπώνοντας το μέγεθος των καταστροφών που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές.

Από τις συνολικά 325 αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Αττική, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα, την Αχαΐα, την Αργολίδα και το Ρέθυμνο, μόλις 88 κτήρια χαρακτηρίστηκαν «πράσινα» και θεωρήθηκαν ασφαλή για άμεση επιστροφή των ενοίκων.

Αντίθετα, 119 κτήρια κατατάχθηκαν στην κατηγορία «κίτρινο», καθώς έχουν υποστεί ζημιές και είναι προσωρινά μη κατοικήσιμα, ενώ ακόμη 118 χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», καθώς θεωρούνται επικίνδυνα για χρήση και απαιτούν εκτεταμένες0 09:1 παρεμβάσεις αποκατάστασης ή ακόμη και κατεδάφιση.

Τα δικαιολογητικά

Οι πληγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν:

το δελτίο αυτοψίας της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών,

τα έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε περίπτωση αναπηρίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, η διαδικασία προβλέπει ότι οι πολίτες θα καταθέτουν την αίτησή τους στον Δήμο, ο οποίος θα εξετάζει τα δικαιολογητικά και θα αποστέλλει το σχετικό πρακτικό στο αρμόδιο υπουργείο.

Εντός δέκα ημερών από την κατάθεση του πρακτικού, τα χρήματα θα αποστέλλονται στον Δήμο, ώστε να καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Επίδομα πρώτων αναγκών και επισκευαστικών εργασιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστεί τα παρακάτω μέτρα στήριξης:

Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες.

Επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής

Χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Δήμο, συνοδευόμενη από:

το Δελτίο Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τα έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση αναπηρίας.

Μέτρα προσωρινής στέγασης των πληγέντων

Για τη στήριξη των πολιτών που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις κύριες κατοικίες τους λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο της επιδότησης προσωρινής στέγασης. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες κύριων κατοικιών οι οποίες, μετά τον έλεγχο των κλιμακίων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση («κίτρινες») ή επικίνδυνες για χρήση («κόκκινες»).

Η προσωρινή στέγαση παρέχεται είτε μέσω επιδότησης ενοικίου για τη μίσθωση άλλης κατοικίας στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα είτε μέσω επιδότησης συγκατοίκησης στην περίπτωση φιλοξενίας από άλλο πρόσωπο. Το ύψος της επιδότησης ενοικίου ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον συνοικούντα, έως το ανώτατο ποσό των 500 ευρώ τον μήνα. Η επιδότηση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού της επιδότησης ενοικίου.

Στεγαστική συνδρομή για επισκευή και ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων

Παράλληλα με τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα προσωρινής στέγασης, ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές. Οι πληγέντες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση εργασιών επισκευής ή, όπου απαιτείται, ανακατασκευής των κτηρίων τους.

Για τις περιπτώσεις ανακατασκευής προβλέπεται ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έως επιφάνεια 150 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, για ελαφρύτερες ζημιές που αφορούν αποκλειστικά μη φέροντα στοιχεία των κτηρίων, προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας επισκευής με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, χωρίς απαίτηση εκπόνησης μελέτης μηχανικού.

Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τη στεγαστική συνδρομή θα λειτουργήσει ειδικός μηχανισμός ενημέρωσης των πληγέντων, ώστε οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα χρονικά περιθώρια υποβολής των αιτήσεών τους.

Πρόσθετα μέτρα ΚΕΚΑ

Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Αυγούστου 2026, αποφάσισε την προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:

Στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Προβλέπεται επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων, το όριο δύναται να αφορά έως δύο υποκαταστήματα.

Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Για τους πιστοποιημένα πληγέντες προβλέπεται εξάμηνη αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και ρυθμίσεων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο των διαδικασιών κρατικής αρωγής.

Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Για τα πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται δωδεκάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι πιστοποιημένα πληγείσες επιχειρήσεις, των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές που δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή εργασίας, δύνανται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτήρια και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών.

Ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι

Για την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και την ταχύτερη ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στις περιοχές του Πόρτο Γερμενού, της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικού προγράμματος «pass» για την επόμενη τουριστική περίοδο. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας των περιοχών που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ειδικού σχήματος ενίσχυσης «My Business Support» για τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών, με βάση την αποτύπωση των οικονομικών απωλειών που θα προκύψουν σε σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών.