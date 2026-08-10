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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος που πήγε να αφαιρέσει ταμειακή μηχανή από καφετέρια στο κέντρο

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Επ’ αυτοφώρω συνελήφθη από αστυνομικούς ένας 36χρονος ημεδαπός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν επιχείρησε να αφαιρέσει την κερματοθήκη από την ταμειακή μηχανή καφετέριας.

Ο δράστης εισήλθε στο κατάστημα εκμεταλλευόμενος ολιγόλεπτη αφύλακτη στιγμή και προσπάθησε να αποσπάσει τα χρήματα. Ωστόσο, έγινε άμεσα αντιληπτός, με αποτέλεσμα την ακαριαία ακινητοποίησή του και τη σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές που σπεύσαν στο σημείο.

Ο 36χρονος οδηγείται στη Δικαιοσύνη με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απόπειρα κλοπής.

Θεσσαλονίκη

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