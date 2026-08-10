Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Ήχησε το 112 για εκκένωση του Αγίου Στυλιανού – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς τα Καλύβια Θορικού εστάλη στους κατοίκους του Αγίου Στυλιανού, καθώς η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής μαίνεται.

«Αν βρίσκεστε στη περιοχή Αγίου Στυλιανού Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Καλύβια Θορικού» αναφέρει το μήνυμα.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και κοντά σε οικισμό και γι’ αυτό το λόγο ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 172 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με τέσσερα οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με πέντε οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών).

Από ενώ αέρος έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά ήδη είχε φτάσει στα πρώτα σπίτια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σώζουν εγκαίρως τη διάσωσή του.

Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα οι δυνάμεις τριπλαστιάστηκαν.