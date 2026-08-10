Νεκροί δύο λουόμενοι σε Πόρτο Ράφτη και Ρόδο

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα το απόγευμα της Κυριακής, σε ξεχωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν στο Πόρτο Ράφτη και τη Ρόδο.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 66χρονη ημεδαπή λουόμενη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα. Παρά τις προσπάθειες του ναυαγοσώστη και παρευρισκόμενων που της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, η γυναίκα δεν τα κατάφερε. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκοπούλου, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Την ίδια ώρα, τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο για έναν 72χρονο υπήκοο Σουηδίας στην περιοχή «Ψαροπούλα» της Ρόδου. Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η προανάκριση και η παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση διενεργούνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.