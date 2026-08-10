Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 10ης Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 10 Αυγούστου:

1788: Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώνει τη Συμφωνία αρ. 41, γνωστή και ως «Του Διός».

1793: Ανοίγει τις πύλες του το μουσείο του Λούβρου.

1825: Ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, με στόχο να κάψουν τον αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδωθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων.

1913: Υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, που θέτει τέλος στον Β’ Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας, με βάση τη γραμμή όρος Μπέλλες – εκβολές ποταμού Νέστου. Λίγες μέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα (Πρωτόκολλο Βενιζέλου – Πάσιτς), με βάση τη γραμμή Πρέσπες – Δοϊράνη. (Νέο Ημερολόγιο)

1920: Ο σουλτάνος Μεχμέτ ο 6ος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών, που βάζει την οριστική «ταφόπλακα» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται «η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. (28 Ιουλίου με το παλαιό ημερολόγιο)

1922: Ο ΠΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το Τριφύλλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος (ΠΑΟ), μία ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

1969: Η Coca Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.

Γεννήσεις

1884: Παναΐτ Ιστράτι, (Παναγής Βαλσάμης το πραγματικό του όνομα), ο επονομαζόμενος και Γκόργκι των Βαλκανίων, ελληνικής καταγωγής ρουμάνος συγγραφέας. («Κυρά Κυραλίνα») (Θαν. 16/4/1935)

1947: Ίαν Άντερσον, άγγλος μουσικός, η ψυχή του συγκροτήματος «Jethro Tull».

1960: Αντόνιο Μπαντέρας, ισπανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, με διεθνή καριέρα.

Θάνατοι

1881: Σπυρίδων Ζαμπέλιος, έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου Ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο αποτελούν τους «Διόσκουρους» της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. (Γεν. 1/9/1815)

1945: Ρόμπερτ Γκόνταρντ, αμερικανός φυσικός, από τους πατέρες της μοντέρνας πυραυλικής. (Γεν. 5/10/1882)

1968: Γκαμπριέλ Ανό, γάλλος ποδοσφαιριστής και δημοσιογράφος. Εργάστηκε στην αθλητική εφημερίδα «L’ Équipe» και θεωρείται ο εμπνευστής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο ποδόσφαιρο (νυν Τσάμπιονς Λιγκ). (Γεν. 6/11/1889)