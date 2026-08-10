Κολύμπι: 9 οφέλη για την υγεία – Τι κερδίζουν καρδιά, αρθρώσεις και μυαλό

Το κολύμπι είναι μία από τις μορφές άσκησης που μπορούν να συνδυάσουν αερόβια δραστηριότητα με μυϊκή ενδυνάμωση, χωρίς να επιβαρύνουν έντονα τις αρθρώσεις. Το νερό στηρίζει μέρος του βάρους του σώματος, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί αντίσταση στις κινήσεις. Έτσι, η άσκηση γίνεται πιο ήπια για το σώμα σε σχέση με δραστηριότητες υψηλότερης πρόσκρουσης.

Ο Christopher Travers, MS, φυσιολόγος άσκησης στο Cleveland Clinic Sports Health, εξηγεί ότι το κολύμπι μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική επιλογή επιλογή για ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και επιπέδων φυσικής κατάστασης.

Τα 9 οφέλη από το κολύμπι

Επιβαρύνει λιγότερο τις αρθρώσεις

Η άνωση του νερού μειώνει το βάρος που δέχονται οι αρθρώσεις κατά την άσκηση. Για τον λόγο αυτό, οι ασκήσεις στο νερό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε ανθρώπους με αρθρίτιδα, αυξημένο σωματικό βάρος ή προβλήματα κινητικότητας.

Ωφελεί την καρδιά και τα αγγεία

Ως αερόβια άσκηση, το κολύμπι μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της αρτηριακής πίεσης και άλλων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου. Μεγάλη βρετανική ανάλυση σε περισσότερους από 80.000 ανθρώπους συνέδεσε το τακτικό κολύμπι με 41% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιοπάθεια ή εγκεφαλικό και 28% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σε σύγκριση με όσους δεν κολυμπούσαν.

Γυμνάζει τους πνεύμονες

Το κολύμπι απαιτεί ελεγχόμενη αναπνοή και αποτελεσματικότερη χρήση του οξυγόνου και μπορεί να βελτιώσει την αναπνευστική ικανότητα. Ο Travers επισημαίνει, ωστόσο, ότι άνθρωποι με άσθμα ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους, καθώς τα απολυμαντικά ορισμένων πισινών μπορεί να ερεθίσουν το αναπνευστικό.

Βοηθά στην κατανάλωση θερμίδων

Όπως και άλλες μορφές αερόβιας άσκησης, το κολύμπι αυξάνει την ενεργειακή δαπάνη. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, ένα άτομο 75 κιλών που κολυμπάει αργά σε ελεύθερο στυλ για 30 λεπτά καίει 255 θερμίδες. Οι θερμίδες, ωστόσο, που καταναλώνονται, εξαρτώνται από το βάρος, την ένταση, τη διάρκεια και το στυλ κολύμβησης.

Δυναμώνει τους μυς

Το σώμα πρέπει συνεχώς να κινείται ενάντια στην αντίσταση του νερού. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η αερόβια ικανότητα.

Μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συστηματική άσκηση στο νερό μπορεί να συνδέεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία, ιδιαίτερα όσο μεγαλώνουμε. Οι ερευνητές, πάντως, επισημαίνουν ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα ειδικά για το κολύμπι.

Μπορεί να συμβάλει στην υγιή γήρανση

Σε μελέτη 100 μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με υπέρταση, πρόγραμμα κολύμβησης για 20 εβδομάδες συνδέθηκε με μείωση της αρτηριακής πίεσης και της αρτηριακής σκληρίας, αλλά και με βελτίωση της μυϊκής δύναμης και της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας.

Ωφελεί και την ψυχική υγεία

Η σωματική άσκηση γενικότερα συνδέεται με καλύτερη διάθεση και λιγότερο στρες. Το κολύμπι έχει επιπλέον ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: η επαναλαμβανόμενη κίνηση και η συγκέντρωση στην αναπνοή μπορούν να βοηθήσουν αρκετούς ανθρώπους να αποσυνδεθούν για λίγο από την ένταση της καθημερινότητας.

Είναι προσιτή επιλογή και για αρχάριους

Δεν χρειάζεται κάποιος να ξεκινήσει κάνοντας συνεχόμενες διαδρομές στην πισίνα. Το περπάτημα μέσα στο νερό ή η αεροβική στο νερό μπορούν να αποτελέσουν πιο ήπιες επιλογές για ανθρώπους που επιστρέφουν στην άσκηση ή δεν έχουν καλή φυσική κατάσταση.

Πόσο κολύμπι χρειάζεται

Οι γενικές οδηγίες για τη φυσική δραστηριότητα συστήνουν περίπου 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας άσκησης την εβδομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος που ξεκινά πρέπει να φτάσει αμέσως σε αυτόν τον χρόνο. Ο Travers προτείνει σταδιακή προσαρμογή. Αρχικά λίγα λεπτά και στη συνέχεια μεγαλύτερη διάρκεια καθώς βελτιώνονται η αντοχή και η τεχνική.

Για όσους επιστρέφουν στο νερό ύστερα από πολλά χρόνια, τα μαθήματα κολύμβησης μπορούν επίσης να βοηθήσουν, ακόμη κι αν γνωρίζουν ήδη τα βασικά. Η Cleveland Clinic συνιστά στους αρχάριους να προτιμούν οργανωμένες πισίνες με ναυαγοσώστη και να σταματούν εάν εμφανιστεί πόνος ή έντονη ενόχληση.

Άτομα με γνωστό καρδιολογικό ή άλλο χρόνιο νόσημα, καθώς και όσοι έχουν παραμείνει για μεγάλο διάστημα σωματικά αδρανείς, καλό είναι να συμβουλεύονται πρώτα τον γιατρό τους.

Πηγή: iatropedia.gr