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Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Μαρούσι και Χίο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε δύο συλλήψεις σε Μαρούσι και Χίο για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια, προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές χθες και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των συλληφθέντων είχε ανάψει ψησταριά δίπλα σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μετά από άμεση κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. και των ανακριτικών υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στο αυτόφωρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική:

  • Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα, 9 Αυγούστου 2026, συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών 86χρονος ημεδαπός, καθώς στις 12:09 διαπιστώθηκε να κάνει χρήση συσκευής έψησης (ψησταριάς) πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ για την περιοχή ίσχυε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 4 (πολύ υψηλή).
  • Στην Τ.Κ. Παρπαριάς, στη Δ.Ε. Αμανής του Δήμου Χίου, συνελήφθη ημεδαπός για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, περί ώρα 13:50, όταν από βενζινοκίνητη αντλία που χρησιμοποιούσε προκλήθηκε μικρής έκτασης αγροτική πυρκαγιά εντός αγροτεμαχίου.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 9 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 684 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.052.830,24 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 277 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 248 (89,53%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,47%) από πρόθεση. Από το ΠΣ επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), λόγω της επιδείνωσης των μετεωρολογικών συνθηκών, με επικράτηση ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών, βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση διερεύνηση κάθε έναρξης πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά. «Η αυξημένη προσοχή, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μαρούσι Χίος

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