Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 14 Αυγούστου
Freepik
THESTIVAL TEAM
Κατά την περίοδο 10 έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
- Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Μήλος: Κινητοποίηση για 33χρονο που ανέβηκε σε βράχο 20 μέτρων μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούσε να κατέβει
- Μήλος: Εξηγήσεις δίνει ο χειριστής που “πάρκαρε” το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο – Υποστηρίζει πως δεν κινδύνευσε κανείς
- Πάτρα: Παιδί 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι και σώθηκε γιατί δέντρο ανέκοψε τη πορεία του