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ΠΑΣΟΚ: Πυρά κατά εφημερίδας σχετικά με δημοσίευμα

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THESTIVAL TEAM

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«Η εφημερίδα ‘Εστία’ ανάλωσε τη μισή δημοσιογραφική της ύλη για να μην πει απολύτως τίποτα και να επαναλάβει το φαντασιόπληκτο ρεπορτάζ της», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Αναφέρει ότι η εφημερίδα «έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιχειρεί να θολώσει τα νερά αναφέροντας αυτή τη φορά ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν στηρίζει τα στελέχη του, ‘Αννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη» και «απέκρυψε ολόκληρη τοποθέτηση του Εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά στο ραδιόφωνο του Real FM».

«Αν παρέλειψαν να διαβάσουν στην εφημερίδα το σχετικό Δελτίο Τύπου, το παραθέτουμε εκ νέου καθώς μας εκφράζει κάθε λέξη ιδίως σε ό,τι αφορά στα υπόγεια παιχνίδια κάποιων κύκλων εις βάρος του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να πριμοδοτήσουν τους πολιτικούς τους χορηγούμενους», τονίζει. «Ας ξέρουν, όμως», υπογραμμίζει, «ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα παραδώσει την πολιτική του αυτονομία, όσο κι αν αυτό αποτελεί διακαή πόθο κάποιων.

Όσες φορές κι αν μας πολέμησαν, απέτυχαν γιατί τους χάλασαν τα σχέδια οι δημοκρατικοί προοδευτικοί πολίτες».

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του παραθέτει τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο με το σχετικό δελτίο Τύπου (https://pasok.gr/synenteyksh-kwsta-tsoykala-realfm-050826/) -«για το αρχείο της Εστίας», όπως αναφέρει-, και παραθέτει την απομαγνητοφώνηση στην ερώτηση για το δημοσίευμα της προηγούμενης Κυριακής: «Είναι ένα ακόμη επεισόδιο και καλοστημένο σήριαλ αποδόμησης του ΠΑΣΟΚ από συμφέροντα και από πολιτικούς αντιπάλους. Ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που έχει δημόσια πει ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ξανανοίξουν οι υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης και που εκείνη προσπάθησε να θάψει. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια, διότι αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα η προσπάθεια να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ».

ΠΑΣΟΚ

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