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Λευκάδα: Συνελήφθη 58χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Τον κατήγγειλε η σύντροφος του

Intime
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Στη σύλληψη ενός 58χρονου Γερμανού για ενδοοικογενειακή βία, προχώρησαν οι αρχές της Λευκάδας έπειτα από καταγγελία που υπέβαλλε η σύντροφος του.

Ειδικότερα τα στελέχη της λιμενικής αρχής Λευκάδας συνέλαβαν τον αλλοδαπό για παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 3500/2006 «Ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή», κατόπιν έγκλησης που υπέβαλε 31χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Βραζιλίας), για πράξεις που έλαβαν χώρα τις απογευματινές ώρες την 06.08.2026 στο Βαθύ Μεγανησίου Λευκάδος, εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

Προανάκριση για το θέμα διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λευκάδας.

Λευκάδα

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