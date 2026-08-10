Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Παρατείνετε έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου πήρε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που είχε εκδηλωθεί.

Η συνέχιση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια:

προελέγχου τελικής εκταμίευσης,

διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης,

σε στάδια ενδιάμεσης εκταμίευσης,

ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας 6 ης υπαγωγής,

υπαγωγής, διαδικασία ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω Ενεργειακού Ελέγχου.

Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν διατεθεί ήδη πόροι άνω των 54 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των προγραμμάτων: