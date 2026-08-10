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Πάτρα: Παιδί 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι και σώθηκε γιατί δέντρο ανέκοψε τη πορεία του

Αρχείο Intime
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Παραλία Πατρών, όταν ένα παιδί ηλικίας μόλις 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, την πτώση του μικρού παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Η ζωή του παιδιού δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο σύμφωνα με το tempo24news, έχει υποστεί κάποια κατάγματα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

Πάτρα

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