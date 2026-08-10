Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Από τα social media έμαθε να πυροβολεί ο 14χρονος που σκότωσε οκτώ ανθρώπους, λένε οι Αρχές

Νέα σοκαριστικά στοιχεία για τον 14χρονο που σκότωσε οκτώ ανθρώπους προτού βάλει τέλος στη ζωή του στην Ταϊλάνδη φέρνει στο φως η αστυνομική έρευνα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο έφηβος είχε μάθει μόνος του πώς να χρησιμοποιεί όπλο, παρακολουθώντας περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πολύνεκρη επίθεση σημειώθηκε στην επαρχία Νονταμπούρι, η οποία συνορεύει με την Μπανγκόκ, και έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα, με την κυβέρνηση να προαναγγέλλει αυστηρότερη νομοθεσία για τα όπλα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος μαθητής του σχολείου Debsirin Nonthaburi αρχικά πυροβόλησε και σκότωσε τους παππούδες του μέσα στο σπίτι τους, χρησιμοποιώντας πιστόλι που ανήκε στον παππού του. Στη συνέχεια πήγε στο σχολείο του, όπου άνοιξε πυρ εναντίον εκπαιδευτικών και μαθητών.

Είχε παρακολουθήσει βίαιο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο

Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας Αταπόλ Ανουσίτ δήλωσε την Κυριακή ότι μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί 17 μάρτυρες, καθώς οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι οδήγησε τον 14χρονο στην επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο υπολογιστής που χρησιμοποιούσε στο σπίτι έδειξε ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση σε βίαιο περιεχόμενο μέσω των social media.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο έφηβος είχε μάθει με αυτόν τον τρόπο πώς να χειρίζεται ένα όπλο, καθώς η έρευνα δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι είχε εξασκηθεί σε πραγματικά πυρά ή είχε εκπαιδευτεί σε σκοπευτήριο. Ιατροδικαστές είχαν επισημάνει μετά την επίθεση ότι οι πυροβολισμοί του ήταν «αρκετά ακριβείς», με αρκετές από τις σφαίρες να πλήττουν ζωτικά σημεία στα σώματα των θυμάτων.

After a deadly school shooting in Thailand that killed nine people, Reuters spoke to a 14-year-old girl who cowered behind a desk in her classroom as the rampage went on outside https://t.co/8LCFCyXBkw pic.twitter.com/NkbhPYOLBC — Reuters (@Reuters) August 8, 2026

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται είναι ότι καθηγητής του είχε κατά το παρελθόν κατασχέσει ένα αεροβόλο τύπου BB gun, το οποίο ο 14χρονος είχε παραγγείλει μέσω Διαδικτύου και είχε μεταφέρει στο σχολείο. Όταν ο Αταπόλ ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη, απάντησε ότι αυτό είναι «πιθανό».

Μεταξύ των πειστηρίων που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί βρίσκονται το πιστόλι που χρησιμοποίησε ο 14χρονος, κάλυκες, το κινητό του τηλέφωνο και ένα μαχαίρι που εντοπίστηκε μέσα στην τσάντα την οποία είχε πάρει μαζί του στο σχολείο.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν μια σειρά από παράγοντες που ενδεχομένως συνέβαλαν στην απόφασή του να προχωρήσει στην επίθεση. Μεταξύ αυτών είναι η συστηματική έκθεσή του σε βίαιο περιεχόμενο στα social media, το άγχος που φέρεται να αντιμετώπιζε σχετικά με τις σχολικές του επιδόσεις, οικογενειακά προβλήματα και συγκρούσεις με φίλους.

«Ήταν ένα έξυπνο και χαρούμενο παιδί», λέει η μητέρα του

Ο 14χρονος ζούσε με τους παππούδες του από την ηλικία των δύο ετών, καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει. Η μητέρα του δήλωσε στο Reuters ότι ο γιος της ήταν ένα «έξυπνο και χαρούμενο παιδί» και ότι η συμπεριφορά του δεν είχε δείξει κάτι ασυνήθιστο.

Η τελευταία φορά που τον είχε δει ήταν στη διάρκεια πρόσφατων σχολικών διακοπών. «Είμαστε πραγματικά συντετριμμένοι, γιατί κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο», ανέφερε.

Ο πατέρας του 14χρονου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ζήτησε συγγνώμη για τις πράξεις του γιου του.

Καθηγητής του σχολείου τον περιέγραψε ως καλό μαθητή με υψηλές επιδόσεις, ενώ οι εκπαιδευτικές αρχές ανέφεραν ότι ασχολούνταν έντονα με τα βιντεοπαιχνίδια.

Πένθος για τα θύματα

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, είχε δηλώσει ότι η γιαγιά του 14χρονου ήταν εκπαιδευτικός και «ενδέχεται να ήταν αυστηρή» μαζί του.

Την ώρα που η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, η Ταϊλάνδη θρηνεί τα θύματα της πιο πολύνεκρης επίθεσης με πυροβολισμούς που έχει σημειωθεί στη χώρα εδώ και χρόνια.

Πολίτες αφήνουν λουλούδια έξω από το σχολείο, ενώ την Κυριακή δεκάδες άνθρωποι ντυμένοι στα μαύρα συγκεντρώθηκαν σε βουδιστικό ναό της επαρχίας Νονταμπούρι για την κηδεία ενός 12χρονου κοριτσιού.

Η μαθήτρια είχε τραυματιστεί στην επίθεση και υπέκυψε στα τραύματά της δύο ημέρες αργότερα. «Ήταν καλό παιδί. Ένα παιδί που αγαπούσε να συμμετέχει σε κάθε δραστηριότητα», δήλωσε στο AFP ο καθηγητής μουσικής της. «Της άρεσε πολύ να χορεύει».