Ιδιοκτήτης beach bar στην Πάρο για τον γονέα του παιδιού που πνίγηκε: Είχε ξαναέρθει πριν έναν μήνα – Προσπαθήσαμε να τον διώξουμε

Ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου πνίγηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ένα τετράχρονο παιδί, υποστήριξε ότι η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα εδώ και 27 χρόνια, ενώ περιέγραψε τις συνθήκες που, σύμφωνα με τον ίδιο, επικρατούσαν στον χώρο. Την ίδια ώρα, οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις άδειες λειτουργίας και τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στην επιχείρηση.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ιδιοκτήτης αναφέρθηκε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, όπως είπε, γονείς άφηναν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη στον χώρο της πισίνας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει επανειλημμένα σε παρατηρήσεις προς τους πελάτες.

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτε. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά με τις μανάδες και τους πατεράδες, γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και ανεβάζουν στις σελίδες επάνω τα χίλια δυο…Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη, σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μες το full της σεζόν για το παιδάκι αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ιδιοκτήτης κλήθηκε να απαντήσει και στο ερώτημα αν οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν κοντά στην πισίνα την ώρα του περιστατικού.

«Όχι, ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω σε ένα άλλο σνακ και δεν τους είδα. Είχε ξαναέρθει πριν έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, 3 τέταρτα. Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και τους λέω έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις, και εμείς είχαμε έναν άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά».

Τι υποστηρίζει ο συνήγορος του ιδιοκτήτη

Για την υπόθεση μίλησε στην ίδια εκπομπή και ο συνήγορος του ιδιοκτήτη, Χάρης Αμπραζής, ο οποίος ανέφερε ότι δεν είχε ακόμη λάβει τη δικογραφία και πως όλα τα στοιχεία της υπόθεσης θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κ. Αμπραζής στάθηκε στην πολυετή λειτουργία της επιχείρησης, αλλά και στην παρουσία του ιδιοκτήτη στον χώρο, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είναι ναυαγοσώστης και βρίσκεται διαρκώς κοντά στην πισίνα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δύο πινακίδες που, όπως υποστήριξε, υπάρχουν στην επιχείρηση και προειδοποιούν ότι απαγορεύεται η είσοδος παιδιών κάτω των 12 ετών χωρίς γονεϊκή επίβλεψη.

«Δεν έχω πάρει ακόμη τη δικογραφία. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια επιχείρηση που για 27 συνεχόμενα χρόνια είναι σε αυτόν τον χώρο και δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είναι ένας άνθρωπος που έχει την επιχείρηση του και είναι διαρκώς εκεί. Ο ίδιος είναι και ναυαγοσώστης. Είναι συνέχεια στον χώρο της πισίνας. Όσοι το έχουν επισκεφθεί το συγκεκριμένο μαγαζί ξέρουν ακριβώς πού είναι η καρέκλα του, πού κάθεται, είναι διαρκώς εκεί. Όλα είναι υπό διερεύνηση. Θα διερευνηθούν όλα. Υπάρχουν 2 τεράστιες πινακίδες που αναφέρουν ότι απαγορεύεται η είσοδος σε παιδιά κάτω των 12 χρονών χωρίς γονεϊκή επίβλεψη. Θα υπάρξει φαντάζομαι συλλογή βιντεοληπτικού υλίκού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πλέον, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του τετράχρονου παιδιού αναμένεται να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό, ενώ οι Αρχές ελέγχουν συνολικά τη λειτουργία της επιχείρησης, τις σχετικές άδειες και τα μέτρα ασφαλείας που ίσχυαν στον χώρο της πισίνας.