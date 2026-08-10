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Πετρέλαιο: Πάνω από τα 84 δολάρια το Brent – Τρίτη συνεχόμενη άνοδος

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THESTIVAL TEAM

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Οι τιμές του πετρελαίου Brent κινούνται ανοδικά και σήμερα (10.08.2026), ξεπερνώντας τα 84 δολάρια το βαρέλι και συνεχίζοντας την ανοδική πορεία για τρίτη συνεχόμενη, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα γύρω από την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τελευταίες πληροφορίες από το Ιράν να μην επαρκούν για να περιορίσουν τις ανησυχίες σχετικά με την ομαλή διέλευση των πετρελαϊκών φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Έτσι, η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 84,35 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 0,96%.

Το Ιράν ανακοίνωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι συνομιλίες με το Ομάν για τη δημιουργία μιας θαλάσσιας διαδρομής μέσω των Στενών του Ορμούζ πλησιάζουν σε συμφωνία. Ωστόσο, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία, δεν αναμένεται άμεση επαναλειτουργία των Στενών.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί την πίεση στην αγορά πετρελαίου, καθώς οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ δημιουργεί ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένος να περιμένει, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις προς την Ουάσινγκτον για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στην πορεία των διαπραγματεύσεων και κυρίως στο εάν θα υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση στην περιοχή που θα επιτρέψει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση των πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Ορμούζ.

Πετρέλαιο

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