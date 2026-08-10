Kατσαφάδος για αποζημιώσεις πυρόπληκτων: “Τα χρήματα θα δοθούν σε 10 μέρες από σήμερα – 79 κόκκινα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό”

Από σήμερα Δευτέρα (10/08) ξεκινούν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις των πολιτών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών, με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, να μιλά για τις αυτοψίες που έχουν γίνει σε ακίνητα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του πύρινου μετώπου.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (10/08), ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε πως την Παρασκευή ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες σε όλες τις πυρόπληκτες περιοχές.

«Aν υπάρχει κάποιος πολίτης που έχει υποστεί κάποια ζημιά το ακίνητό του από τις πυρκαγιές και δεν μπορούσε να παρευρίσκεται, γιατί οι αυτοψίες γίνονται παρουσία των ιδιοκτητών, μπορεί να ειδοποιήσει την υπηρεσία μας και να πάνε ξανά κλιμάκια, ούτως ώστε να κάνουν την επιθεώρηση και να βγάλουν το δελτίο αυτοψίας», συμπλήρωσε. Ερωτηθείς αν μια αυτοψία είναι αρκετή για να εκκινήσουν οι διαδικασίες, ο κ. Κατσαφάδος απάντησε: «Aλλάξαμε τις διαδικασίες και εκεί που χρειάζονταν δύο αυτοψίες, πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες».

Τι είπε ο Κώστας Κατσαφάδος για την κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό

Είπε ότι στο Πόρτο Γερμενό έχουμε 79 σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. «Οι άνθρωποι με τα κόκκινα σπίτια θα πρέπει να τα κατεδαφίσουν και να προχωρήσουν στην έκδοση μιας καινούργιας άδειας για την ανακατασκευή της οικίας τους», είπε.

Σε σχέση με τη βοήθεια που δίνει το κράτος, ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι η κρατική αρωγή είναι από πέρυσι στο 100%. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η οικονομική ενίσχυση την οποίαν θα πάρουν οι πληγέντες από το κράτος ανέρχεται στα €1.000 το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά.

Πώς θα στηριχτούν οι πληγέντες

Σημείωσε ότι το κράτος αναλαμβάνει να πληρώσει και την άδεια ανακατασκευής της οικίας, προσθέτοντας ότι για τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενού εφαρμόζεται μια νέα διαδικασία που έχει να κάνει με τα έξοδα κατεδάφισης. «Συνεννοηθήκαμε μαζί με τη δημοτική Αρχή ότι το κράτος θα συμβάλει σε ό,τι έχει να κάνει με τις κατεδαφίσεις αυτών των κτιρίων. Θα βγάλει μία εργολαβία η δημοτική Αρχή, την οποία θα τη χρηματοδοτήσουμε εμείς, ούτως ώστε να μην επιβαρυνθούν με τα έξοδα κατεδάφισης οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να γκρεμίσουν τα σπίτια τους», είπε.

Πότε θα δοθούν τα χρήματα

Ερωτηθείς τι περιλαμβάνει ένας φάκελος για να είναι ολοκληρωμένος, είπε ότι ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα αντίστοιχα χρειάζεται να καταθέσει κάποιος για να φτιάξει ένα νέο σπίτι. «Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι όποιος πολίτης πήρε το φύλλο αυτοψίας πήρε και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο από την υπηρεσία μας, όπου έλεγε ένα ένα τα βήματα, όλα τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται, τους χρόνους, τις προθεσμίες, τα πάντα, ούτως ώστε να είναι ενήμερος από την πρώτη στιγμή τι θα πρέπει να κάνει», ανέφερε, προσθέτοντας: «Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από τον δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Από σήμερα δηλαδή», ανέφερε.

“Δεν θέλουμε κανένας πολίτης να μείνει στον δρόμο”

Τέλος, ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε στην επιδότηση ενοικίου, είπε ότι έχει ξεκινήσει από την ημέρα της καταστροφής. «Δεν θέλουμε κανένας πολίτης να μείνει στον δρόμο. Ο κάθε πολίτης μπορεί να πάει να νοικιάσει εντός περιφερειακής ενότητας ένα ακίνητο. Θα πρέπει να υπάρχει ενοικιαστήριο, όπως καταλαβαίνετε, και με την έκδοση της ΚΕΑ θα αρχίσει να χρηματοδοτείται και αναδρομικά, γιατί θα περάσει ένας μήνας. Είπαμε ότι η ΚΕΑ θα βγει μέχρι τις 20 Αυγούστου. Θα εφαρμοστεί από αρχές Σεπτέμβρη. Οπότε και αυτόν τον μήνα θα πληρωθεί, αλλά θα πληρωθεί αναδρομικά και η οικονομική ενίσχυση σε ό,τι έχει να κάνει με το ενοίκιο το οποίο θα καταβάλλει ο κάθε πυρόπληκτος ξεκινάει από τα 300 και φτάνει μέχρι τα €500, ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει η οικογένειά του», είπε.