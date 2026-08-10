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Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο

Αρχείο Intime
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Τον πολυβραβευμένο ηθοποιό, θεατρικό συγγραφέα, ποιητή και μουσικό Νίκο Καλογερόπουλο, αποχαιρετά με ανάρτησή του το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρωταγωνιστής σε αγαπημένες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεοπτική σειρά «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται», μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, ενώ συμμετείχε σε πολλές γνωστές τηλεοπτικές σειρές, όπως οι: «Μεθυσμένη πολιτεία», «Στο κάμπινγκ», «Ερασιτέχνης άνθρωπος» κ.ά.

Για την εμφάνισή του στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θεόδωρου Μαραγκού, απέσπασε διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ πρωταγωνίστησε στις ταινίες του Νίκου Περάκη «Άρπα Colla» και «Λούφα και παραλλαγή». Για τη δεύτερη μάλιστα, απέσπασε βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Με τον Νίκο Περάκη συνεργάστηκε ξανά στη «Θηλυκή εταιρεία». Στο Φεστιβάλ βραβεύτηκε επίσης για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη, καθώς και για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας κι ένας» του Νίκου Ζαπατίνα. Το 2011 σκηνοθέτησε την ταινία «Οι ιππείς της Πύλου», στην οποία πρωταγωνιστούσε.

«Θα τον θυμόμαστε για τις υπέροχες ερμηνείες του σε σπουδαίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου», καταλήγει η ανάρτηση.

Νίκος Καλογερόπουλος

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