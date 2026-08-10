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Δεκαπενταύγουστος στη Θεσσαλονίκη: Ταξίδι στους αιώνες στο νέο Μουσείο “Θεσσαλονικέων Μητρόπολις” – Οι ώρες λειτουργίας

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THESTIVAL TEAM

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Αν έμεινες στην πόλη την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου και ψάχνεις την πιο ενδιαφέρουσα, δροσερή εναλλακτική βόλτα, η απάντηση βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Εκεί, στο διατηρητέο κτίριο Α3, το νέο Μουσείο Αρχαιοτήτων Μετρό «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» σε περιμένει να ανακαλύψεις τους θησαυρούς που έκρυβε η πόλη κάτω από τα πόδια μας.

Τώρα που η Θεσσαλονίκη ησυχάζει και οι ρυθμοί πέφτουν, είναι η ιδανική ευκαιρία να περιηγηθείς χωρίς συνωστισμό σε μια έκθεση-σταθμό που ζωντανεύει την ιστορία της από την ίδρυσή της (316/5 π.Χ.) έως τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917.

Τι θα δεις στο Μουσείο

  • Στο Ισόγειο (Εκτός των τειχών): Θα ανακαλύψεις τα ευρήματα από τις ανασκαφές εκτός των τειχών (από τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Σιντριβάνι, Πανεπιστήμιο, Φλέμινγκ και Πυλαία). Η έκθεση περιλαμβάνει εντυπωσιακά χρυσά στεφάνια, κοσμήματα, πλούσια διακοσμημένες σαρκοφάγους, ψηφιδωτά, αλλά και έναν ολόκληρο κτιστό καμαροσκεπή τάφο.
  • Στον Όροφο (Εντός των τειχών): Μια διαδραστική χρονολογική διαδρομή που ακολουθεί την πορεία της αρχαίας «Εγνατίας» και της γραμμής του Μετρό. Μέσα από ευρήματα των σταθμών Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας, ψηφιακές αναπαραστάσεις και εκθέματα, θα δεις πώς μεταμορφώθηκε η πόλη μέσα από σεισμούς, πολιορκίες και ιστορικά ορόσημα.

Χρήσιμες Πληροφορίες

  • Διεύθυνση: Λεωφ. Μίκη Θεοδωράκη 187, Σταυρούπολη (Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά)
  • Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα & Τετάρτη έως Κυριακή: 08:30 – 15:30 (Τρίτη κλειστά)
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313310400, 2310658295

Αντί για την ταλαιπωρία των δρόμων, χάρισε στον εαυτό σου μια βόλτα στον πολιτισμό και τη δροσιά, ανακαλύπτοντας τα ζωντανά ίχνη μνήμης της Θεσσαλονίκης!

Θεσσαλονίκη

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