Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, συνδέοντας το όνομά του με ορισμένες από τις σημαντικότερες ταινίες των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Με παρουσία τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα, υπηρέτησε με συνέπεια τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας, σύμφωνα με το protothema.gr.

Με τη χαρακτηριστική του παρουσία και τον ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας που τον έκανε αμέσως αναγνωρίσιμο, ο Νίκος Καλογερόπουλος συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ καταπιάστηκε επίσης με την ποίηση και το τραγούδι.

Από το «Μάθε παιδί μου γράμματα» και τη «Λούφα και Παραλλαγή» μέχρι το «Ρεμπέτικο» και το τηλεοπτικό «Κάμπινγκ», συμμετείχε σε έργα που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους στη νεότερη ελληνική κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή.