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Γεωργιάδης για την πτώση σοβά στο Βενιζέλειο νοσοκομείο: “Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ”

Intime
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Για μια ακόμη προσπάθεια της «συμμορίας της μιζέριας» να δημιουργήσει την εικόνα ενός ΕΣΥ που καταρρέει, κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, σχολιάζοντας δημοσιεύματα για την πτώση σοβάδων σε γραφείο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

«Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση» σημειώνει μεταξύ άλλων ο υπουργός Υγείας, υπενθυμίζοντας ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του».

Ο κ. Γεωργιάδης που χαρακτηρίζει απρόβλεπτο το γεγονός, σημειώνει επίσης ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από την Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τονίζει με έμφαση: «Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει».

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Χ:

Άδωνις Γεωργιάδης

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