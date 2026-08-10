Τατιάνα Στεφανίδου: “Το ηλιοβασίλεμα είναι πιο όμορφο όταν το μοιράζεσαι” – Το νέο βίντεο από τις διακοπές στα Επτάνησα

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο Ιόνιο συνεχίζουν η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος, έχοντας αφήσει για λίγο πίσω τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Μετά την Κεφαλονιά και τις εντυπωσιακές εικόνες από την παραλία Φτέρη, το ζευγάρι πραγματοποίησε μια σύντομη απόδραση στους Παξούς, αυτή τη φορά έχοντας μαζί του αγαπημένους φίλους.

Η Τατιάνα Στεφανίδου μοιράστηκε το βράδυ της Δευτέρας 10 Αυγούστου ένα νέο reel στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συγκεντρώνοντας μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της μικρής τους εξόρμησης.

Πρωταγωνιστής στις εικόνες είναι, φυσικά, το Ιόνιο. Η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος απόλαυσαν τις βόλτες και τις καλοκαιρινές στιγμές με την παρέα τους, με το ηλιοβασίλεμα να δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό για το τέλος της ημέρας.

«Το ηλιοβασίλεμα είναι πιο όμορφο όταν το μοιράζεσαι», έγραψε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στη λεζάντα της νέας της ανάρτησης.