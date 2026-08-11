ΔΥΠΑ: Επίδομα περίπου 758 ευρώ για δύο μήνες – Ποιοι γονείς το δικαιούνται

Οικονομική ενίσχυση για έως δύο μήνες μπορεί να λάβει κάθε εργαζόμενος γονέας που κάνει χρήση γονικής άδειας, μέσω της ΔΥΠΑ.

Το επίδομα γονικής άδειας αφορά εργαζόμενους γονείς με παιδιά ηλικίας έως 8 ετών και καταβάλλεται για δύο μήνες σε κάθε γονέα. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον κάνουν χρήση του δικαιώματος και οι δύο γονείς, η επιδοτούμενη περίοδος μπορεί συνολικά να φτάσει τους τέσσερις μήνες.

Το ποσό αντιστοιχεί στον εκάστοτε νομοθετημένο κατώτατο μισθό, μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Μαζί καταβάλλεται και η αναλογία που αντιστοιχεί σε δώρα εορτών και επίδομα αδείας.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα της ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι είναι οι φυσικοί, θετοί και ανάδοχοι γονείς, οι τεκμαιρόμενες μητέρες, καθώς και πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα παιδιού το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας του.

Η παροχή καλύπτει εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε εργάζονται με πλήρες είτε με μειωμένο ωράριο και είτε διαθέτουν σύμβαση ορισμένου είτε αορίστου χρόνου.

Στο μέτρο που προβλέπει η νομοθεσία, καλύπτονται επίσης εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.

Πόσο διαρκεί η γονική άδεια

Η γονική άδεια μπορεί να φτάσει τους τέσσερις μήνες για κάθε παιδί και μπορεί να ληφθεί είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά.

Η ΔΥΠΑ επιδοτεί τους δύο από τους τέσσερις μήνες για κάθε γονέα και για κάθε παιδί. Η άδεια μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να χορηγείται και με ευέλικτο τρόπο, για παράδειγμα με μειωμένο ημερήσιο ωράριο ή μεμονωμένες ημέρες.

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της επιδότησης είναι να έχει προηγηθεί η έγκριση της γονικής άδειας και να έχει δηλωθεί από τον εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Κομβικό στοιχείο της διαδικασίας είναι το έντυπο Ε14, στο οποίο καταχωρίζονται μεταξύ άλλων τα στοιχεία του εργοδότη και του εργαζομένου, το διάστημα της γονικής άδειας, ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα ληφθεί και ο ΑΜΚΑ του παιδιού.

Κατά κανόνα, ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει έναν χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Μπορεί ωστόσο να υπάρξει διαφορετική αντιμετώπιση εφόσον προβλέπεται ευνοϊκότερη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Η ΔΥΠΑ διευκρινίζει ότι το μηνιαίο ποσό συνδέεται με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό και καταβάλλεται μετά την παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου.

Η καταβολή γίνεται κάθε μήνα μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και το τελικό ποσό εξαρτάται από τις ημέρες ή τις ώρες γονικής άδειας που έχουν δηλωθεί στο ΕΡΓΑΝΗ.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος λαμβάνει την επιδότηση θεωρείται παράλληλα χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη και, όπου προβλέπεται, για επικουρική ασφάλιση.

Τι ισχύει για δίδυμα και μονογονείς

Ευνοϊκότερες προβλέψεις ισχύουν για συγκεκριμένες οικογενειακές περιπτώσεις.

Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή περισσότερων πολύδυμων παιδιών δικαιούνται δύο επιπλέον μήνες επιδότησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών που γεννήθηκαν ταυτόχρονα.

Αντίστοιχα, οι μόνοι γονείς που ασκούν αποκλειστικά τη γονική μέριμνα δικαιούνται διπλάσια διάρκεια γονικής άδειας και επιδότησης. Για παράδειγμα, για ένα παιδί η γονική άδεια μπορεί να φτάσει τους οκτώ μήνες και η επιδότηση τους τέσσερις μήνες.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα γονικής άδειας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, αφού πρώτα ο εργοδότης έχει καταχωρίσει τη γονική άδεια στο ΕΡΓΑΝΗ.

Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το παιδί βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου. Μετά την έγκριση της αίτησης, η ΔΥΠΑ προχωρά στην καταβολή της επιδότησης με βάση το διάστημα γονικής άδειας που έχει δηλωθεί.