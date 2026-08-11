Πέφτει η αυλαία σήμερα για το 9ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται για μία ακόμη χρονιά κορυφαίους σκακιστές από όλο τον κόσμο, φιλοξενώντας το 9ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιείται την Πέμπτη 6 έως την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026 στο Ξενοδοχείο Holiday Inn Thessaloniki.

Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού, στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων «Μέγας Αλέξανδρος» και της Σκακιστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης «Λευκός Πύργος», σε συνεργασία με τον ΕΣΟ Παπάφη «Το Χρονικό», τη Σκακιστική Ακαδημία Μουδανιών και με την υποστήριξη της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής.

Το Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Θεσσαλονίκης έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους σκακιστικούς θεσμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, προσελκύοντας κάθε χρόνο Grandmasters, International Masters, FIDE Masters, διακεκριμένους αθλητές αλλά και ανερχόμενα ταλέντα από δεκάδες χώρες.

Η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή αποδεικνύει το κύρος της διοργάνωσης και την εμπιστοσύνη της διεθνούς σκακιστικής κοινότητας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ομίλους δυναμικότητας, με διεθνή αξιολόγηση από τη FIDE, προσφέροντας τη δυνατότητα τόσο στους κορυφαίους σκακιστές όσο και στους νέους αθλητές να διεκδικήσουν πολύτιμους βαθμούς αξιολόγησης (rating), διεθνείς διακρίσεις και σημαντικές αγωνιστικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

Η ένταξη του τουρνουά στους Διεθνείς Αγώνες «Μέγας Αλέξανδρος» επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του Δήμου Θεσσαλονίκης να επενδύει σε μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που αναδεικνύουν την πόλη ως σύγχρονο αθλητικό και τουριστικό προορισμό.

Οι εγγραφές για το 9ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Θεσσαλονίκης παραμένουν ανοιχτές έως τις 4 Αυγούστου 2026.

Πληροφορίες:

9ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Θεσσαλονίκης 2026

Το 9ο International Open SKG Chess Tournament πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων «Μέγας Αλέξανδρος», με διοργάνωση από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Ημερομηνίες:

6 – 11 Αυγούστου 2026

Χώρος διεξαγωγής:

Holiday Inn Thessaloniki, Μοναστηρίου 8, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Συνολικό χρηματικό έπαθλο:

4.000 €

Κατηγορίες συμμετοχής:

Open A

Για σκακιστές με FIDE Rating ≥ 2000

Συμμετοχή και για γυναίκες με rating ≥ 1900

9 γύροι

Συμμετοχή και για γυναίκες με rating ≥ 1900 9 γύροι Open B

Για σκακιστές με FIDE Rating 0 – 1999

9 γύροι

9 γύροι Open C

Για παιδιά έως 12 ετών

7 γύροι

7 γύροι Επιπλέον:

Το τουρνουά διαθέτει διεθνή αξιολόγηση / international rating.

Ισχύσει time control:

A & B: 90 λεπτά + 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση

C: 60 λεπτά + 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση

Ειδικά βραβεία σε όλες τις κατηγορίες.

Περιλαμβάνονται δραστηριότητες στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Play the game that wrote history

«Παίξε το παιχνίδι που έγραψε ιστορία»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη, το πρόγραμμα και τις συμμετοχές είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: skakithessaloniki.gr