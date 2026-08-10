Η Κολομβία κηρύχθηκε σε κατάσταση “εθνικής καταστροφής” μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ: Πάνω από 110 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 87 τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα του σεισμού 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία τη Δευτέρα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν στους νομούς Βάγιε δελ Κάουκα, Τσόκο, Αντιόκια, Κάλντας και Ριζαράλντα σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από τη χώρα.

Δεκάδες είναι οι νεκροί στην περιφέρεια Βάγιε δελ Κάουκα, όπου βρίσκεται το Κάλι, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια με τον κόσμο να απομακρύνεται από αυτά έντρομος.

Se reportan cientos de edificios caídos tras el sismo en #Colombia 🇨🇴 , la tragedia podría ser mucho mayor a la vivida hace unas semanas en Venezuela. pic.twitter.com/givqtljju4 August 10, 2026

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τόνισε δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής.

Τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, επιβεβαίωσε έναν προκαταρκτικό απολογισμό 18 νεκρών και δεκάδων τραυματιών ενώ ο δήμαρχος της γειτονικής πόλης Μανιζάλες, Χόρχε Εντουάρντο Ρόχας, ανέφερε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί.

H κυβερνήτης της Βάγιε δελ Κάουκα, Ντίλιαν Φραντσίσκα Τόρο δήλωσε στo El Tiempo πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τρία παιδιά.

«Υπήρξε κατάρρευση σε ορισμένες περιοχές εδώ και φυσικά, κάποιοι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι. Ωστόσο, είμαστε ήδη εδώ με τον Στρατό, εργαζόμαστε για να τους απεγκλωβίσουμε και πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εκκενώσεις», δήλωσε ο κυβερνήτης.

«Υπήρξαν ζημιές σε αρκετούς δήμους. Στην Calima-El Darién, δυστυχώς χάσαμε τρία παιδιά όταν κατέρρευσε ένας τοίχος πάνω τους. Στη Ζαρζάλ, ένα άτομο πέθανε επίσης. Στη Μπουεναβεντούρα, υπάρχουν πολλές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στο Ριοφρίο και την Καλίμα-Ελ Νταριέν, υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές. Η κατάσταση είναι σοβαρή και εργαζόμαστε για αυτήν», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd — 🅽🅴🆁🅳🆈 🅲🅷🅾🅾 🅲🅷🅾🅾 (@Nerdy_Addict) August 10, 2026

Από τον ισχυρό σεισμό, κτίρια κατέρρευσαν παγιδεύοντας πολλούς στα συντρίμμια. Σύμφωνα με αξιωματούχους και όσα ανέφεραν στο CBS ο αριθμός των τραυματιών αναφέρεται ως απροσδιόριστος.

Ο σεισμός που έπληξε την Κολομβία σημειώθηκε σήμερα στις 7:34 το πρωί, τοπική ώρα (15:34 ώρα Ελλάδας) και έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στο Κάλι, καθώς και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026

Δήμαρχος Περέιρα: «Αυτό που μας συνέβη σήμερα είναι τραγικό»

Ο δήμαρχος της Περέιρα, Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, όπως αναφέρει το eltiempo.com, μιλώντας στο Caracol Radio επιβεβαίωσε τους 18 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες.

«Αυτό που μας συνέβη σήμερα είναι τραγικό. Δεν γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή, την πραγματική έκταση των επιπτώσεων του σεισμού. Προς το παρόν, μπορώ να σας δώσω μόνο τον αριθμό των 18 νεκρών και δεκάδων τραυματιών», ανέφερε ο Μαουρίτσιο Σαλαζάρ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση των ζημιών και την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.

Στη Μανιζάλες, μια πόλη περίπου 190 μίλια δυτικά της Μπογκοτά, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο δήμαρχος Χόρχε Εντουάρντο Ρόχας σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε πως πάνω από δώδεκα κτίρια και περισσότερα από 20 σπίτια καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς.

🚨 ATENCIÓN MANIZALES 🚨 pic.twitter.com/HbggFqhhKh — Jorge Eduardo Rojas (@JorgeERojasG) August 10, 2026

Εκκενώνονται νοσοκομεία

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ οι αρχές της πόλης Κάλι, αποφάσισαν την εκκένωση των νοσοκομείων γι’ αυτό και στήθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης των ασθενών από τα κτίρια υπό το φόβο κατάρρευσής τους.

Οι πρώτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Ροντρίγκο Λάρα, παρείχε λεπτομέρειες για τις πρώτες ενέργειες που θα λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού.

«Η Εθνική Κυβέρνηση, με επικεφαλής τους Υπουργούς Στέγασης και Εσωτερικών και τον αναπληρωτή διευθυντή της UNGRD (Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών), αντιμετωπίζει άμεσα αυτήν την κατάσταση από την έδρα της υπηρεσίας. Έχουμε επικοινωνήσει με τους κυβερνήτες και τους δημάρχους των πιο πληγέντων τμημάτων και δήμων. Τέσσερις ομάδες USAR (Αστική Έρευνα και Διάσωση) από την Μπογκοτά, το Ενβιγκάδο, το Γιοπάλ και το Μεδεγίν έχουν ενεργοποιηθεί για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», δήλωσε ο αξιωματούχος.

People flee falling debris in the early moments of a powerful earthquake in western Colombia, which brought down buildings across several cities and left others trapped in ‌the rubble, local authorities said https://t.co/TiNvh3JvkH pic.twitter.com/gznDv311x9 — Reuters (@Reuters) August 10, 2026

Πολίτες ψάχνουν στα συντρίμμια για τραυματίες

Κόσμος έντρομος έβγαινε από τα κτίρια και προσπαθούσε να απομακρυνθεί έγκαιρα ενώ κομμάτια μπετό και γυαλιά έπεφταν στο δρόμο. Σκόνη κάλυψε τα πάντα ενώ μια γυναίκα -όπως φαίνεται σε βίντεο- στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί έπεσε στο οδόστρωμα ενώ λίγο πιο πέρα άλλες γυναίκες αγκαλιασμένες παρακολουθούν όσα εκτυλίσσονται γύρω τους σοκαρισμένες.

Στα πρώτα βίντεο τα οποία καταγράφηκαν, πολίτες σπεύδουν στα συντρίμμια των κτιρίων για να δουν αν υπάρχουν τυχόν τραυματίες και να βοηθήσουν ενώ οι αρχές παροτρύνουν όλους τους Κολομβιανούς να παραμείνουν ψύχραιμοι.

JUST IN: 7.4 M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar, Colombia, according to the USGS. pic.twitter.com/xg8QvfvKX1 — Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) August 10, 2026

Αναστέλλονται τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια

Οι κάτοικοι της πόλης Μανιζάλες έχουν κληθεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν τα άσκοπα ταξίδια. Τα μαθήματα σε σχολεία και πανεπιστήμια έχουν επίσης ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της πόλης στο X.

«Ένα προσωρινό καταφύγιο έχει στηθεί στο Coliseo Mayor για άτομα που χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος. Όσοι το χρειάζονται μπορούν να πάνε σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε σε ξεχωριστή ανάρτηση.

Έκτακτος συντονισμός από τον πρόεδρο της χώρας μετά τον σεισμό

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέλα, δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ηγείται της έκτακτης ανάγκης και θα μεταβεί στην περιοχή του σεισμού.

«Έχω αναλάβει άμεσα την ηγεσία της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ. Έχω διατάξει την εγκατάσταση ενός Ενιαίου Σταθμού Επιχειρήσεων για τον συντονισμό της αντιμετώπισης των ζημιών και των πληγέντων. Έχω ζητήσει μια λεπτομερή αναφορά της κατάστασης και των πιο επειγουσών αναγκών. Επίσης, θα βρίσκομαι προσωπικά στην Περέιρα για να συνοδεύσω τους πληγέντες και να επιβεβαιώσω την ανταπόκριση της Κυβέρνησης. Δεν είστε μόνοι. Το Κράτος είναι παρόν και δρα» έγραψε στην ανάρτησή του.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.



Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

«Οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές»

Ο Χουάν Ντιέγκο Πατίνο, κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας Ριζαράλντα, δήλωσε στον τοπικό σταθμό Blu Radio ότι η Περέιρα, η πρωτεύουσα της περιοχής, υπέστη «σοβαρές ζημιές σε ορισμένα κτίρια» και πρόσθεσε: «Αυτό που μόλις συνέβη είναι πολύ σοβαρό. Οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές, με τραυματίες και προσόψεις κτιρίων που έχουν καταρρεύσει».