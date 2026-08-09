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Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Μεγαλώνοντας οι προτεραιότητές μου άλλαξαν, με ενδιαφέρει να κρατάω καθαρή την ψυχή μου

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THESTIVAL TEAM

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές μακριά από την Αθήνα απολαμβάνει η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μάλιστα, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου προχώρησε σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση την οποία και συνόδευσε με ένα όμορφο άλμπουμ γεμάτο καλοκαιρινά φωτογραφικά στιγμιότυπα.

“Μεγαλώνοντας οι προτεραιότητές μου άλλαξαν. Με ενδιαφέρει να κρατάω καθαρή την ψυχή μου και να γεμίζω μπαταρίες με ανθρώπους καθαρούς, που λάμπουν σαν τον καλοκαιρινό ήλιο”.

“Τα παιδιά μας, τα παιδιά των φίλων μας, τα κατοικίδιά μας, μια καλοκαιρινή βόλτα, μια βουτιά… η υγεία μας! Τι καλύτερο λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν, την οποία ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας” σημειώνει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στη λεζάντα της νέας ανάρτησης της.

Κατερίνα Παπακωστοπούλου

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