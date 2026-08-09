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Ρωσία: Η αεράμυνα κατέρριψε 285 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα 12 ωρών

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THESTIVAL TEAM

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Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι μονάδες της αεράμυνάς του ανέστειλαν την πορεία και κατέστρεψαν 285 ουκρανικά drones μέσα σε χρονικό διάστημα 12 ωρών.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα drones καταρρίφθηκαν κατά την περίοδο από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. ώρα Μόσχας, προσθέτοντας ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και δυτικής Ρωσίας. Ωστόσο, στα περιστατικά περιλαμβάνεται και η περιοχή του Μπασκορτοστάν, ανάμεσα στον ποταμό Βόλγα και τα Ουράλια Όρη.

Ο Δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, έγραψε στο Telegram ότι οι μονάδες αεράμυνας κατέστρεψαν πέντε drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα – ένα σύνηθες φαινόμενο στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος διαρκεί πλέον περισσότερο από τεσσεράμισι χρόνια.

Πηγή: skai.gr

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