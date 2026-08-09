Άρης: Σοβαρός ο τραυματισμός του Νινγκ, τουλάχιστον έξι εβδομάδες εκτός

Καθόλου ευχάριστα δεν ήταν τα νέα για τον Μαμαντού Νινγκ, αλλά και τον προπονητή του Άρη, Μιχάλη Γρηγορίου. Ο νεαρός Σενεγαλέζος μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει για περισσότερο από ένα μήνα, μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό της περασμένης Τετάρτης (5/8) κόντρα στον Πανθρακικό.

Ο Νινγκ, που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή σε εκείνο το ματς, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά. Οι εξετάσεις έδειξαν μερική ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Η επιστροφή του υπολογίζεται για μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη, οπότε και θα έχουν αρχίσει ήδη οι υποχρεώσεις σε Κύπελλο και Super League.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ