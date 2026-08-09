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Ζελένσκι: Έως 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες θα σταλούν στη Ρωσία

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Έως και 50.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα πρόκειται να αναπτυχθούν στη Ρωσία για να πολεμήσουν στο πλευρό του ρωσικού στρατού δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κάλεσε τη Νότια Κορέα να στηρίξει την Ουκρανία στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζελένσκι στην πλατφόρμα X το Σάββατο, «έχει ληφθεί απόφαση για την ανάπτυξη 30.000 έως 50.000 Βορειοκορεατών στο έδαφος της Ρωσίας». Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με προηγούμενη εκτίμησή του για 30.000 άτομα τον Ιούλιο. Δεν διευκρίνισε πώς απέκτησε την εν λόγω πληροφορία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί βορειοκορεατικοί πύραυλοι σε ουκρανικό έδαφος, χωρίς να αποκαλύψει συγκεκριμένες τοποθεσίες.

«Είναι απολύτως σαφές ότι η Βόρεια Κορέα θα συνεχίσει να αποκτά εμπειρία σε σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις, να λαμβάνει άδειες από τη Ρωσία και να παραλαμβάνει κάθε είδους στρατιωτικά εργαλεία από αυτήν», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Παροτρύνοντας τη Σεούλ να ενισχύσει τη συνεργασία με το Κίεβο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία «θα ήθελε πολύ να λάβει στήριξη από τη Νότια Κορέα σε έναν τομέα όπου υπάρχει έλλειψη», αναφερόμενος στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για τη Συμφωνία για τα drones και σε άλλους τομείς», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως οι Ουκρανοί διπλωμάτες «βρίσκονται σε επαφή» με τη Σεούλ για την προώθηση πιθανών συμφωνιών.

Στρατηγική συνεργασία Μόσχας-Πιονγκγιάνγκ και εξελίξεις στο μέτωπο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ-ουν υπέγραψαν τον Ιούνιο του 2024 στη Πιονγκγιάνγκ συνθήκη συνολικής στρατηγικής συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση εξωτερικής επίθεσης κατά κάποιας εκ των δύο χωρών.

Η Βόρεια Κορέα παρουσιάζει την αποστολή στρατιωτών ως βοήθεια προς σύμμαχο βάσει της συνθήκης. Μέχρι στιγμής, εκτιμάται ότι περίπου 14.000 Βορειοκορεάτες έχουν σταλεί στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας το 2024, συμβάλλοντας στην απόκρουση μεγάλης ουκρανικής εισβολής στην περιοχή.

Τον τρέχοντα μήνα, αξιωματούχος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών δήλωσε στο Reuters ότι μονάδα πυραύλων της Βόρειας Κορέας έχει αρχίσει να αναπτύσσεται στη δυτική Ρωσία, πιθανόν εξοπλισμένη με 120 βαλλιστικούς πυραύλους και έξι εκτοξευτές για επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα, γεγονός που επιχειρεί να εκμεταλλευτεί η Ρωσία χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ουκρανικές και ανεξάρτητες, η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και όλμων, βαλλιστικούς πυραύλους, πυροβόλα μακράς εμβέλειας και συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών.

Η πρεσβεία της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό εκτός ωραρίου εργασίας.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

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