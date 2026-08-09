Ανδρομάχη: “Κάποιοι άντρες είναι απλά κατώτεροι των περιστάσεων”

Ένα μήνυμα μέσω ανάρτησης που έκανε στα social media, έστειλε η Ανδρομάχη, αναφέροντας χαρακτηριστικά απευθυνόμενη στις διαδικτυακές της φίλες πως «κάποιοι άντρες είναι απλά κατώτεροι των περιστάσεων».

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Κυριακή 9 Αυγούστου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ερμηνεύοντας στίχους από το νέο της κομμάτι. Με αφορμή τα όσα αναφέρονται στο τραγούδι, η Ανδρομάχη έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Κορίτσια μου, κάποιοι άντρες είναι απλά “κατώτεροι των περιστάσεων”». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όμορφη καλοκαιρινή Κυριακούλα εύχομαι».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται εν μέσω φημών για την προσωπική ζωή της Ανδρομάχης, καθώς δημοσιεύματα τη θέλουν να περνάει κρίση στη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη.

Σημειώνεται, πως καμία από τις δύο πλευρές των τραγουδιστών δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει τη σχετική είδηση.

Δείτε το βίντεο