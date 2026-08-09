MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ανδρομάχη: “Κάποιοι άντρες είναι απλά κατώτεροι των περιστάσεων”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα μήνυμα μέσω ανάρτησης που έκανε στα social media, έστειλε η Ανδρομάχη, αναφέροντας χαρακτηριστικά απευθυνόμενη στις διαδικτυακές της φίλες πως «κάποιοι άντρες είναι απλά κατώτεροι των περιστάσεων».

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Κυριακή 9 Αυγούστου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ερμηνεύοντας στίχους από το νέο της κομμάτι. Με αφορμή τα όσα αναφέρονται στο τραγούδι, η Ανδρομάχη έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Κορίτσια μου, κάποιοι άντρες είναι απλά “κατώτεροι των περιστάσεων”». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Όμορφη καλοκαιρινή Κυριακούλα εύχομαι».

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται εν μέσω φημών για την προσωπική ζωή της Ανδρομάχης, καθώς δημοσιεύματα τη θέλουν να περνάει κρίση στη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη.

Σημειώνεται, πως καμία από τις δύο πλευρές των τραγουδιστών δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διαψεύσει τη σχετική είδηση.

Δείτε το βίντεο

Ανδρομάχη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Τραγωδία στην Αίγινα: 48χρονος τουρίστας ανασύρθηκε νεκρός στη Μετώπη κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εκδρομής

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μαρία Εκμεκτσίογλου: Mου έστελνε κάθε Πέμπτη 17 λευκά τριαντάφυλλα για έναν χρόνο

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Βουλγαρία: Drone με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών συνετρίβη κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου – Η Σόφια κατηγορεί το Κίεβο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 λεπτά πριν

Γιαννακόπουλος: Το 2020 είχα πολλαπλά εμφράγματα, πήγα και γύρισα τέσσερις φορές

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Λυκαβηττός: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την σορό της 57χρονης – “Κλειδί” η νεκροψία