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Απατεώνας άρπαξε 400.000 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη στη Βοιωτία

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Tηλεφωνική απάτη με λεία 400.000 ευρώ και κοσμήματα σημειώθηκε σε χωριό της Βοιωτίας. Ο δράστης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, προσποιούμενος τον λογιστή, κατάφερε να πείσει 90χρονη γυναίκα ότι η εφορία χρησιμοποιεί «δορυφόρο καταγραφής» για να ελέγξει μετρητά και χρυσαφικά, και ότι αν δεν τα βγάλει έξω από το σπίτι θα της επιβληθεί βαρύ πρόστιμο.

Η γυναίκα, ακολουθώντας τις τηλεφωνικές οδηγίες, τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε σακούλα και τα άφησε στην αυλή της. Μόλις επέστρεψε στο εσωτερικό του σπιτιού, εμφανίστηκε συνεργός του δράστη, πήρε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.

Όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, έχει αναλάβει η Ασφάλεια Λειβαδιάς.

Με το ίδιο κόλπο, πιθανότατα ο ίδιος δράστης, το απόγευμα της Παρασκευής (7/8) τηλεφώνησε σε 93χρονη σε άλλο χωριό της Βοιωτίας και προσποιήθηκε και πάλι τον λογιστή.

Της είπε για να μην της επιβληθεί πρόστιμο, πρέπει να βγάλει από το σπίτι της όσα χρήματα και χρυσαφικά έχει για να καταγράψει ο δορυφόρος της εφορίας.

Πράγματι η ηλικιωμένη, έβαλε σε μια σακούλα 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της και την άφησε έξω από την πόρτα της οικίας της.

Όταν εισήλθε στο σπίτι της, συνεργός του απατεώνα πήρε την σακούλα, και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα αντιλήφθηκε μετά από ώρα την απάτη και τηλεφώνησε στις αστυνομικές αρχές. Έρευνες για την εξιχνίαση της υπόθεσης διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού.

Απάτη Βοιωτία

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