Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω 4 νεαροί για απόπειρα ληστείας σε βάρος 19χρονου – Τον χτύπησαν για να του πάρουν χρήματα

Στα χέρια των αρχών έπεσαν απογευματινές ώρες της Κυριακής τέσσερις νεαροί αλλοδαποί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όταν επιχείρησαν να ληστέψουν έναν 19χρονο ημεδαπό στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τέσσερις δράστες προσέγγισαν τον 19χρονο την ώρα που κινούνταν πεζός στην περιοχή και, κάνοντας χρήση σωματικής βίας, προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό.

Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών επ’ αυτοφώρω.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή με την κατηγορία της απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία.