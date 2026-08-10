Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 23χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας αστυνομικοί στο κέντρο της πόλης, για σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ο 23χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα, ωστόσο κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί από τις αρχές σε προγενέστερο χρόνο για άλλη παράβαση.
Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.