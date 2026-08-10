Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που οδηγούσε μηχανή χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν

Στη σύλληψη ενός 23χρονου αλλοδαπού προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας αστυνομικοί στο κέντρο της πόλης, για σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο 23χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα, ωστόσο κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί από τις αρχές σε προγενέστερο χρόνο για άλλη παράβαση.

Ο συλληφθείς οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.