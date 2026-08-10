Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Δεκάδες νεκροί, αγωνία για τους εγκλωβισμένους – Δείτε βίντεο

Ένας ισχυρός σεισμός έπληξε τη δυτική Κολομβία το πρωί της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν κτίρια και στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.

Πιο συγκεκριμένα, σεισμός μεγέθους 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:34 τοπική ώρα κοντά στην πόλη Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ στην επαρχία Τσοκό, ανέφερε η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας σε προκαταρκτικό δελτίο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ανακοίνωσε ότι μέτρησε το μέγεθος του σεισμού στα 7,4 ρίχτερ.

Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Τουλάχιστον 47 νεκροί

Όπως αναφέρει το AP, τοπικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Περέιρα, δύο στην πόλη Μανισάλες και 27 άνθρωποι στο διαμέρισμα Βάγιε δελ Κάουκα, όπου βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, το Κάλι.

Η κυβερνήτης του Βάγιε δελ Κάουκα, Ντιλιάν Φρανσίσκα Τόρο, ανέφερε νωρίτερα ότι τρία παιδιά έχασαν τη ζωή τους στον δήμο Καλίμα Ελ Νταριέν μετά από κατάρρευση τοίχου.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή», σημείωσε η ίδια μιλώντας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βάγιε.

Ζημιές σε αεροδρόμια

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια (Περέιρα, Μανισάλες, Κιμπντό, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουεναβεντούρα), τα οποία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και δεν πραγματοποιούνται πτήσεις.

🇨🇴 | URGENTE: Daños en el aeropuerto de Pereira en Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 la mañana del lunes. https://t.co/Hn75eDQFiE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Αγωνία για εγκλωβισμένους στο Κάλι

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το Κάλι φαίνεται να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, με πολλά κτίρια να έχουν καταρρεύσει.

Ο δήμαρχος του Κάλι, Αλεχάντρο Έντερ, δήλωσε ότι τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρρευσαν μετά τον σεισμό, ενώ αναφέρει και ότι άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί από κάτω. Η πόλη έχει ζητήσει τη συνδρομή ομάδων από τη Μπογκοτά και το Μεντεγίν για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης, πρόσθεσε.

Empiezan a llegar reportes de los estragos del temblor en Cali. pic.twitter.com/Nawv3cetlb — Entérate Cali (@EnterateCali) August 10, 2026

Σύμφωνα με το Σύστημα Προειδοποίησης των ΗΠΑ, δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τσουνάμι.

At least 18 people have died following a 7.4-magnitude earthquake in Colombia. Video footage shows a building collapsing in Manizales.



📹 Jupacgpic.twitter.com/SfHVkZdh0h — Horizon Wire (@HorizonWireHW) August 10, 2026

Η επαρχία Τσόκο στο επίκεντρο

Όπως δηλώνει ο κυβερνήτης της επαρχίας Τσόκο στο Χ, σημειώθηκαν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα της επαρχίας, η οποία φαίνεται να ήταν στο επίκεντρο των σεισμών.

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στο διαμέρισμα του Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Παρόλο που το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτήρια στην πρωτεύουσα, Κιμπντό. Διεξάγουμε ήδη αξιολόγηση των ζημιών και θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη αναφορά σύντομα», δήλωσε η κυβερνήτης Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα-Κούρι στο X.

Αισιοδοξία σε Μεντεγίν και Μπογκοτά

Ο δήμαρχος του Μεντεγίν δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς στην πόλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Κολομβίας.

Τέλος, ο σεισμός συγκλόνισε επίσης κτίρια στη Μπογκοτά.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) August 10, 2026