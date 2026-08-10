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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνέλαβαν 60χρονο ιδιοκτήτη καταστήματος που πούλησε αλκοόλ σε ανήλικη

Φωτογραφία: Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη ενός 60χρονου ημεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής στο πλαίσιο ελέγχων για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

Ο 60χρονος, υπό την ιδιότητα του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατελήφθη να διαθέτει προς πώληση αλκοολούχο ποτό σε ανήλικη κοπέλα, παραβιάζοντας ευθέως τους σχετικούς νόμους που απαγορεύουν τη διάθεση αλκοόλ και προϊόντων καπνού σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων και οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελία.

Θεσσαλονίκη

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