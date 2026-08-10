Τραγωδία στην Κατερίνη: Νεκρή 74χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το απόγευμα της Κυριακής μια 74χρονη ημεδαπή από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας στη Σκάλα Κατερίνης, στην Πιερία.

Στην ηλικιωμένη παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Για το συμβάν διενεργεί προανάκριση το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.