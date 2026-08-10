Ανασφάλιστα ΙΧ: Από “κόσκινο” με AI θα περάσουν οι ενστάσεις

Σε ένα πιο αυστηρό, αλλά ταχύτερο και πιο ψηφιοποιημένο μοντέλο διαχείρισης των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα, μεταβαίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων, αλλά -για πρώτη φορά- και ένα νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για την εξέταση των ενστάσεων.

Η νέα διαδικασία στόχο έχει να καλύψει τον αυξημένο όγκο πράξεων που παράγουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, αλλά και να επιταχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων, με την τελική κρίση πάντως να παραμένει στα αρμόδια όργανα.

Το νέο καθεστώς

Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνονται από ένα ειδικό Γραφείο Διοικητικών Ελέγχων, στις Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής και Μακεδονίας, τα οποία θα αναλάβουν να εξετάζουν τις ενστάσεις για τα ανασφάλιστα ΙΧ πιο οργανωμένα και με ενιαία ροή.

Τα γραφεία αυτά θα ελέγχουν την πληρότητα και τη νομιμότητα των ενστάσεων, θα εισηγούνται για κάθε υπόθεση και θα καταχωρίζουν τις αποφάσεις στο πληροφοριακό σύστημα διασταυρωτικών ελέγχων οχημάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξετάζει, δεν αποφασίζει όμως

Λόγω του τεράστιου όγκου των παραβάσεων όμως, η αλλαγή δεν αφορά μόνο στα πρόστιμα, αλλά και ευρύτερα στο επιχειρησιακό πλαίσιο, που στηρίζεται πλέον και στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Στον τελευταίο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστίμων, τον Ιούνιο απεστάλησαν 32.200 πράξεις επιβολής προστίμων, συνολικού ύψους 12.545.250 ευρώ, για οχήματα που ήταν ανασφάλιστα κατά την 10η Μαρτίου 2026. Εξ αυτών 30.250 πρόστιμα αφορούν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) ενώ 1.550 επιβλήθηκαν σε νομικά πρόσωπα (εταιρίες).

Και δεν ήταν μόνο αυτά! Πριν τον έλεγχο αυτόν, είχαν αποσταλεί ήδη και άλλες 297.500 πράξεις επιβολής προστίμων και οφειλών για μη ασφάλιση και καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2025.

Για όλα αυτά τα σχεδόν 320.000 πρόστιμα , οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» στο Gov.gr, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τον λόγο που επικαλούνται.

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται με τα πλέον εξελιγμένα ψηφιακά μέσα από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, αλλά και αυτοματοποιημένα, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων.

Το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση και καταρτίζει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή της ένστασης. Η εισήγηση θα περιλαμβάνει πρόταση αξιολόγησης, δείκτη εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας το έργο των ελεγκτών.

Ωστόσο η εισήγηση δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση την κρίση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης της τελικής απόφασης.

Πώς προέκυψαν τα πρόστιμα

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και η διαδικασία κοινοποίησης των πράξεων επιβολής προστίμων υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣ-ΨΔ ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, χωρίς να προσμετράται το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου.

Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕπ λαμβάνουν σχετική ενημέρωση και μέσω SMS ή email.

Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση του αρμόδιου φορέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ