Ρούλα Κορομηλά για Νίκο Καλογερόπουλο: Σπουδαίος άνθρωπος, ερμήνευσε καθηλωτικά και αξεπέραστα ρόλους ανεπανάληπτους

Μία αποχαιρετιστήρια ανάρτηση για τον Νίκο Καλογερόπουλο έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ρούλα Κορομηλά. Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 10 Αυγούστου, σκορπώντας στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο.

Η παρουσιάστρια έκανε λόγο για έναν σπουδαίο ηθοποιό που απέδωσε με καθηγητικό τρόπο τους ρόλους που ανέλαβε. Τόνισε επίσης ότι έχει πολλές αναμνήσεις από εκείνον και δήλωσε πως θαύμαζε το ταλέντο του.

«Θαύμαζα το τεράστιο ταλέντο του. Ερμήνευσε καθηλωτικά και αξεπέραστα ρόλους ανεπανάληπτους. Σπουδαίος άνθρωπος. Στεναχωρήθηκα πολύ. Καλό ταξίδι Νίκο Καλογερόπουλε. Έχω να θυμάμαι πολλά…», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Κορομηλά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποχαιρετώντας τον Νίκο Καλογερόπουλο.