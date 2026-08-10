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Ελένη Ράντου για Νίκο Καλογερόπουλο: “Ξεκληρίζεται ένα είδος ανθρώπων με ανιδιοτέλεια, ταλέντο και ψυχή”

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Η Ελένη Ράντου συγκλόνισε με τον αποχαιρετισμό στον Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών χθες Κυριακή.

Η Ελένη Ράντου στην ανάρτησή της αναφέρθηκε στο ταλέντο του Νίκου Καλογερόπουλου, αλλά και στοιχεία της προσωπικότητάς του, όπως η ανιδιοτέλεια.

Δήλωσε ευγνώμων για τη γνωριμία τους και τόνισε πως με την απώλειά του χάνεται σιγά σιγά ένα σπάνιο είδος ανθρώπων που αγωνίζονται, βάζοντας στην άκρη του προσωπικό τους συμφέρον.

Λέγοντας το δικό της «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλο, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Ελένη Ράντου έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ξεκληρίζεται σιγά σιγά όχι μια γενιά, αλλά ένα είδος ανθρώπων που είχαν τόση ανιδιοτέλεια στους αγώνες τους, τόσο ταλέντο, τόση ψυχή, τόση ετοιμότητα να καούν από τις αγάπες τους. Σ’ αυτούς τους μίζερους, σωστά υπολογισμένους καιρούς μας, δεν χωρούσες. Ευγνώμων που σε γνώρισα».

Ελένη Ράντου Νίκος Καλογερόπουλος

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