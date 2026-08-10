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Στο μικροσκόπιο το κενό νόμου μετά την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο – Τι ορίζει το ισχύον πλαίσιο

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THESTIVAL TEAM

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Κενό στον νόμο σχετικά με τις περιοχές όπου μπορεί εν τέλει να «παρκάρει» ένα ελικόπτερο, εντόπισε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με φόντο το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στα ηφαιστειακά πετρώματα του Σαρακήνικου της Μήλου. Η εικόνα προκάλεσε αμέτρητες αντιδράσεις την Κυριακή με τον εισαγγελέα να έχει παρέμβει ήδη ζητώντας στοιχεία των εμπλεκόμενων.

Το περιστατικό έγινε τις προηγούμενες ημέρες με δεκάδες λουόμενους να κοιτούν με απορία τον χειριστή του ελικοπτέρου που έκανε χαμηλή πτώση πάνω από την πανέμορφη παραλία της Μήλου. Σε δευτερόλεπτα προσγειώθηκε στα «σεληνιακά» πετρώματα του Σαρακήνικου και η παρέα αποβιβάστηκε βουτώντας στα γαλάζια νερά της παραλίας.

Το βίντεο έγινε πολύ γρήγορα viral… με τους χρήστες να απορούν πως γίνεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται σε αυτήν την περιοχή απείρου κάλλους, με τον φόβο πως θα προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στα μοναδικά πετρώματα της παραλίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009, ένα ελικόπτερο μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσει πεδίο προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου, χωρίς όμως να σημαίνει ότι μπορεί να προσγειώνεται ανεξέλεγκτα οπουδήποτε.

Η χρήση πεδίου προσγείωσης επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν επιτρέπεται σε περιοχή που υπάγεται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία.

Αν και το Σαρακήνικο πρόκειται για μία μοναδική περιοχή, δεν έχει μπει στις περιοχές Νatura ή στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, δημιουργώντας «κενό» στον νόμο για τη διαχείριση της περιοχής.

Η πρόεδρος της κοινότητας Τριοβασάλου, Σοφία Ψαθά – Γκαγκάκη, αφού δέχθηκε καταγγελίες και βίντεο με το αδιανόητο περιστατικό, ενημέρωσε σχετικά τόσο την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όσο τον εισαγγελέα και τις αστυνομικές αρχές.

Ο εισαγγελέας διέταξε άμεση διερεύνηση, ζητώντας τα στοιχεία του πιλότου και των επιβαινόντων, πληροφορίες για την εταιρεία του ελικοπτέρου αλλά και για τον άνθρωπο που φέρνει την ευθύνη για αυτήν την απερίσκεπτη προσγείωση.

Ελικόπτερο Σαρακήνικο

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