Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Νέα Παραλία για την ανήλικη παραβατικότητα και το αλκοόλ

Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με στόχο την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους.

Στην ευρεία επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, Αλλοδαπών και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκειά της:

Ελέγχθηκαν 72 ανήλικοι για τον εντοπισμό τυχόν παραβατικών συμπεριφορών.

για τον εντοπισμό τυχόν παραβατικών συμπεριφορών. Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 10 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη διαπίστωση τυχόν παράνομης διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους.

Βασικός σκοπός της δράσης ήταν η χαρτογράφηση της κίνησης των νέων στην περιοχή και η συλλογή στοιχείων, τα οποία θα αξιολογηθούν για τον σχεδιασμό νέων, στοχευμένων παρεμβάσεων σε σημεία όπου παρατηρείται έξαρση του φαινομένου.