Νέο “ρεσιτάλ” προκλητικότητας από την Τουρκία με 12 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σε 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησε η Τουρκία στο Αιγαίο, σήμερα Δευτέρα.

Tα δύο UAV μαζί με ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας προέβησαν και σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών πάνω από το Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.