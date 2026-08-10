Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή ένα παιδί κρυβόταν κάτω από το κάθισμά του και δεν φορούσε τη ζώνη του

Η άρνηση ενός μικρού παιδιού να καθίσει στο κάθισμά του και να δέσει τη ζώνη του, ήταν η αιτία για να ακυρωθεί μια ολόκληρη πτήση στον Καναδά, υποβάλλοντας σε πολύωρη ταλαιπωρία τους επιβάτες του.



Το αεροσκάφος της Porter Airlines είχε ήδη αναχωρήσει από τον τερματικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου της Βικτόρια, στη Βρετανική Κολομβία, και κατευθυνόταν προς τον διάδρομο απογείωσης.



Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, τόσο ο γονέας όσο και τα μέλη του πληρώματος καμπίνας προσπάθησαν επανειλημμένα, χωρίς επιτυχία, να πείσουν το παιδί να παραμείνει στη θέση του με δεμένη τη ζώνη ασφαλείας.



Το αεροσκάφος αναγκάστηκε τελικά να επιστρέψει στην πύλη, προκειμένου ο γονέας και το παιδί να αποβιβαστούν μαζί με τις αποσκευές τους. Οι υπόλοιποι επιβάτες χρειάστηκε επίσης να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος, καθώς έπρεπε να υποβληθεί εκ νέου το σχέδιο πτήσης και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Porter Airlines flight cancelled after a child refused to sit down and buckle up. The plane returned to the terminal to remove the parent and child. All other passengers were forced to disembark. (CTV News) pic.twitter.com/zc7cvWf4HR — World Vibe (@world_vibe_en) August 10, 2026

Η καθυστέρηση, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα η πτήση με προορισμό το Τορόντο να μην προλάβει την προγραμματισμένη ώρα κλεισίματος του διαδρόμου απογείωσης, στις 00:30, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αναγκαστούν να περάσουν τη νύχτα στη Βρετανική Κολομβία.



Σε ανακοίνωσή της, ηPorter Airlines ανέφερε ότι το μικρό παιδί «στεκόταν όρθιο στη θέση του», δημιουργώντας συνθήκες που δεν επέτρεπαν την ασφαλή απογείωση του αεροσκάφους.



Δεν έχει γίνει γνωστή η ηλικία του παιδιού, ούτε πόσοι επιβάτες επέβαιναν εκείνη τη στιγμή στο αεροσκάφος, το οποίο διαθέτει 132 θέσεις.



Η αεροπορική εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία που υπέστησαν την Πέμπτη και επιβεβαίωσε ότι μεταφέρθηκαν σε άλλη πτήση την επόμενη ημέρα.

«Υπήρχε μεγάλη απογοήτευση»

Επιβάτες της πτήσης δήλωσαν στο καναδικό δίκτυο CBC ότι επικράτησε «μεγάλη απογοήτευση» μετά την ακύρωση.

Hi @porterairlines I'm sitting with ~100 people in Victoria airport who were kicked off our Porter flight after 2 hours in the plane with no word from Porter, no Porter employees at the airport, phone lines closed, airport closed, no compensation. Uhh?? help ?? pic.twitter.com/PC1a2QxhFl August 7, 2026

Ένας από αυτούς ανέφερε ότι το παιδί δεν συμπεριφερόταν άσχημα ούτε φαινόταν να αισθάνεται άβολα, αλλά ήταν φοβισμένο. «Συνέχιζε να κρύβεται κάτω από το κάθισμά του. Όταν προσπαθούσαν να το βάλουν στη θέση και να του δέσουν τη ζώνη, απλώς γλιστρούσε από κάτω και έβγαινε», είπε.



Μία ακόμη επιβάτιδα σημείωσε ότι χρειάστηκε «πάρα πολύς χρόνος» για να αποβιβαστούν ο γονέας και το παιδί, ενώ επέκρινε την ενημέρωση που παρείχε η αεροπορική εταιρεία στους επιβάτες μετά την ακύρωση της πτήσης.



Ορισμένοι επιβάτες αναγκάστηκαν την τελευταία στιγμή να αναζητήσουν διαθέσιμο δωμάτιο σε ξενοδοχεία κοντά στο αεροδρόμιο και ζητούν πλέον από την αεροπορική εταιρεία να τους αποζημιώσει για τα έξοδα που προέκυψαν.